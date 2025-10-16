Acasă » Știri » Ți se rupe sufletul! Gestul pe care fiul de 14 ani al Elenei l-a făcut în ziua în care și-a îngropat părintele

Ți se rupe sufletul! Gestul pe care fiul de 14 ani al Elenei l-a făcut în ziua în care și-a îngropat părintele

De: Irina Vlad 16/10/2025 | 20:20
Ți se rupe sufletul! Gestul pe care fiul de 14 ani al Elenei l-a făcut în ziua în care și-a îngropat părintele

A fost zi de doliu în Curtea de Argeș. Elena, femeia de 35 de ani care a murit lovită de o mașină pe o trecere de pietoni din București, a fost condusă pe ultimul drum. Fiul acesteia de 14 ani și-a plâns mama și nu s-a dezlipit de sicriul cu trupul neînsuflețit. 

Luni, 13 octombrie, Elena și-a pierdut viața în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din București, în cartierul Berceni, în timp ce împingea căruțul cu fiica sa de aproape doi ani. La volanul mașinii care a lovit-o în plin se afla un tânăr de 20 de ani, care susține că nu a putut evita tragedia. Elena a murit pe loc, iar copila a ajuns de urgență la spital. Fetița de aproape 2 ani și un băiat de 14 ani au rămas orfani de mamă.

Fiul de 14 ani al Elenei, gest dureros la căpătâiul mamei sale

Cu doar câteva minunte înainte de tragedie, Elena vorbise la telefon cu tatăl ei. Aceasta i-a spus părintelui că se grăbește să își ia fiul de la școală. Femeia și cei doi copii se mutaseră de doar câteva luni în București, bunicul celor mici fiind cel care i-a ajutat și susținut financiar. Bărbatul spera ca nepoții lui să aibă un viitor mai bun în Capitală.

”Doi copii au rămas fără mamă. Eu i-am ajutat să se mute la București. De două luni erau acolo, le-am spus că plătesc eu toate dările, că nu îi va costa nimic. M-am gândit pentru băiatul de 14 ani, am zis să fie și el la o școală bună. Greutatea cea mai mare tot pe mine și pe familia mea este.

Fetița e în spital, iar băiețelul nu a vrut să vină aici (n.r la Curtea de Argeș). A zis că el nu pleacă de lângă sora lui. Cea mai mare realizare a Elenei a fost când a născut fetița”, a spus tatăl Elenei pentru RomâniaTV.

Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

Joi, 16 octombrie 2025, a avut loc înmormântarea Elenei. Ceremonia a avut loc în satul său natal din Curtea de Argeș, acolo unde vecinii, prietenii și familia s-au adunat pentru a-și lua rămas bun de la tânăra mamă. Atmosfera a fost încărcată și apăsătoare în special pentru fiul de 14 ani al Elenei. Copleșit de durere, băiatul nu s-a desprins nicio secundă de sicriul mamei sale.

În tot acest timp, copila de 2 ani se află internată în spital, unde se recuperează după operația de la picior la care a fost supusă. În lipsa mamei sale, cea care o îngrijește și o supraveghează este mătușa ei.

„O ţine de mână şi o strigă numai: mama mea. Pe fată au operat-o la picior. Suntem fericiți că nu are nimic la cap, doar la picior. Cu ea a rămas o noră de-a mea. O ține mereu de mână. Dar o strigă întruna, mama mea, și îți rupe sufletul când o auzi…

A venit băiatul azi-noapte. Inițial a zis că el nu vrea să plece de la sora lui, că stă cu sora lui la spital. I-am luat un doctor pentru consiliere, pentru că el a fost la faţa locului. Pe el l-au sunat. De mâine începe consilierea la psiholog”, spune tatăl femeii, potrivit Wowbiz.ro.

 

Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu

 

Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă

Tags:
Iți recomandăm
Andreea Bostănică a comis-o pe TikTok, în timp ce se filma cu Irina Columbeanu! Imaginile s-au viralizat: „Karma”
Știri
Andreea Bostănică a comis-o pe TikTok, în timp ce se filma cu Irina Columbeanu! Imaginile s-au viralizat: „Karma”
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Știri
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii...
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. Marius Tucă: România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
Gandul.ro
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. Marius Tucă: România VA AJUTA Republica Moldova...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie din fața tramvaiului
Adevarul
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie...
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii...
Parteneri
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Click.ro
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână...
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
WOWBiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o...
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
Digi 24
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca...
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge...
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
kanald.ro
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu...
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și...
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
kfetele.ro
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de...
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
WhatsApp va lasa, curând, o nouă funcție. Ce face permite aceasta?
go4it.ro
WhatsApp va lasa, curând, o nouă funcție. Ce face permite aceasta?
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale
Fanatik.ro
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe...
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura
Fanatik.ro
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri...
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce...
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe pârtie, norii pufoşi aduc strat consistent de zăpadă
Romania TV
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe...
Aventura clasică a anilor '90 se întorace cu o nouă înfățișare
Go4Games
Aventura clasică a anilor '90 se întorace cu o nouă înfățișare
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit...
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
Gandul.ro
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul...
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
as.ro
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de...
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află...
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
radioimpuls.ro
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească...
David Popovici, discurs spectaculos despre reușitele sale: ”Victoria e o senzație ce dă dependență”
Fanatik.ro
David Popovici, discurs spectaculos despre reușitele sale: ”Victoria e o senzație ce dă dependență”
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a fost convocat fundașul lui Hermannstadt la echipa națională
Fanatik.ro
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce...
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Marin, maraton de ore nedormite și siluetă de manechin: “Cred că deja este limita”
Andreea Marin, maraton de ore nedormite și siluetă de manechin: “Cred că deja este limita”
Andreea Bostănică a comis-o pe TikTok, în timp ce se filma cu Irina Columbeanu! Imaginile s-au viralizat: ...
Andreea Bostănică a comis-o pe TikTok, în timp ce se filma cu Irina Columbeanu! Imaginile s-au viralizat: „Karma”
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează ...
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Ce se întâmplă cu polițele RCA. Vor fi sau nu obligați șoferii să se ducă la service-uri impuse?
Ce se întâmplă cu polițele RCA. Vor fi sau nu obligați șoferii să se ducă la service-uri impuse?
O mai ții minte pe Nuți? Cum arată acum fosta menajeră a Anamariei Prodan și cu ce se ocupă în ...
O mai ții minte pe Nuți? Cum arată acum fosta menajeră a Anamariei Prodan și cu ce se ocupă în prezent
”Fetele sunt foarte arogante și nici nu arată bine”! Întâmpinat ca un superstar pe aeroport, ...
”Fetele sunt foarte arogante și nici nu arată bine”! Întâmpinat ca un superstar pe aeroport, Albert NBN a uitat cum arată româncele noastre???!!! Trapperul pregătește prima piesă internațională
Vezi toate știrile
×