Ți se rupe sufletul! Gestul pe care fiul de 14 ani al Elenei l-a făcut în ziua în care și-a îngropat părintele

A fost zi de doliu în Curtea de Argeș. Elena, femeia de 35 de ani care a murit lovită de o mașină pe o trecere de pietoni din București, a fost condusă pe ultimul drum. Fiul acesteia de 14 ani și-a plâns mama și nu s-a dezlipit de sicriul cu trupul neînsuflețit.

Luni, 13 octombrie, Elena și-a pierdut viața în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din București, în cartierul Berceni, în timp ce împingea căruțul cu fiica sa de aproape doi ani. La volanul mașinii care a lovit-o în plin se afla un tânăr de 20 de ani, care susține că nu a putut evita tragedia. Elena a murit pe loc, iar copila a ajuns de urgență la spital. Fetița de aproape 2 ani și un băiat de 14 ani au rămas orfani de mamă.

Fiul de 14 ani al Elenei, gest dureros la căpătâiul mamei sale

Cu doar câteva minunte înainte de tragedie, Elena vorbise la telefon cu tatăl ei. Aceasta i-a spus părintelui că se grăbește să își ia fiul de la școală. Femeia și cei doi copii se mutaseră de doar câteva luni în București, bunicul celor mici fiind cel care i-a ajutat și susținut financiar. Bărbatul spera ca nepoții lui să aibă un viitor mai bun în Capitală.

”Doi copii au rămas fără mamă. Eu i-am ajutat să se mute la București. De două luni erau acolo, le-am spus că plătesc eu toate dările, că nu îi va costa nimic. M-am gândit pentru băiatul de 14 ani, am zis să fie și el la o școală bună. Greutatea cea mai mare tot pe mine și pe familia mea este. Fetița e în spital, iar băiețelul nu a vrut să vină aici (n.r la Curtea de Argeș). A zis că el nu pleacă de lângă sora lui. Cea mai mare realizare a Elenei a fost când a născut fetița”, a spus tatăl Elenei pentru RomâniaTV.

Joi, 16 octombrie 2025, a avut loc înmormântarea Elenei. Ceremonia a avut loc în satul său natal din Curtea de Argeș, acolo unde vecinii, prietenii și familia s-au adunat pentru a-și lua rămas bun de la tânăra mamă. Atmosfera a fost încărcată și apăsătoare în special pentru fiul de 14 ani al Elenei. Copleșit de durere, băiatul nu s-a desprins nicio secundă de sicriul mamei sale.

În tot acest timp, copila de 2 ani se află internată în spital, unde se recuperează după operația de la picior la care a fost supusă. În lipsa mamei sale, cea care o îngrijește și o supraveghează este mătușa ei.

„O ţine de mână şi o strigă numai: mama mea. Pe fată au operat-o la picior. Suntem fericiți că nu are nimic la cap, doar la picior. Cu ea a rămas o noră de-a mea. O ține mereu de mână. Dar o strigă întruna, mama mea, și îți rupe sufletul când o auzi… A venit băiatul azi-noapte. Inițial a zis că el nu vrea să plece de la sora lui, că stă cu sora lui la spital. I-am luat un doctor pentru consiliere, pentru că el a fost la faţa locului. Pe el l-au sunat. De mâine începe consilierea la psiholog”, spune tatăl femeii, potrivit Wowbiz.ro.

