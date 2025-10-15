Acasă » Știri » Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se ducea biata mămică, de fapt

Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se ducea biata mămică, de fapt

15/10/2025 | 19:58
Comunitatea din Curtea de Argeș este în doliu. Elena (35 de ani), mama care a fost spulberată pe o trecere de pietoni din București, urmează să fie condusă pe ultimul drum. Femeia va fi înmormântată în localitatea natală, acolo unde sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la capela unei biserici. Zeci de localnici, rude și apropiați deplâng moartea prematură și fulgerătoare a tinerei mame. 

Este durere fără margini în familia mamei ucise pe o trecere de pietoni din București. Apropiații, rudele și cei care au cunoscut-o pe Elena au venit la priveghi pentru a-i aduce un ultim omagiu. Tatăl victimei a făcut o serie de mărturii cutremurătoare despre ultimele clipe din viața fiicei sale.

Durere la căpătâiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni

În urmă cu două zile, Elena a fost spulberată de un tânăr de 20 de ani pe o trecere de pietoni din cartierul Berceni din București. Femeia traversa strada regulamentar cu fetița sa de un an și două luni, aflată în cărucior, însă – din cauza vitezei mari – șoferul nu a mai apucat să oprească la timp. Impactul a fost atât de puternic încât Elena a murit pe loc, iar fetița de doi ani din cărucior a ajuns de urgență la spital.

Elena lasă în urmă un soț și doi copii (o fetiță de doi ani și un băiat de 14 ani). Trupul neînsuflețit al victimei a ajuns în Curtea de Argeș, orașul natal al acesteia, unde urmează să fie condusă pe ultimul drum. Zeci de localnici, rude și membri ai familiei s-au adunat la căpătâiul femeii și i-au adus un ultim omagiu bietei mămici.

Cu sufletul împietrit de durere, tatăl Elenei a mărturisit că fiica lui se mutase recent în București, el fiind cel care a ajutat-o să se stabilească într-un oraș cu mai multe oportunități – în special pentru viitorul celor doi copii pe care îi avea. Cu doar câteva minute înainte de tragedie, părintele a vorbit la telefon cu fiica lui. Victima i-a spus că este în întârziere și că se grăbește să ajungă să își ia fiul de la școală.

Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se ducea biata mămică, de fapt/ sursă foto: captură video

”Doi copii au rămas fără mamă. Eu i-am ajutat să se mute la București. De două luni erau acolo, le-am spus că plătesc eu toate dările, că nu îi va costa nimic. M-am gândit pentru băiatul de 14 ani, am zis să fie și el la o școală bună. Greutatea cea mai mare tot pe mine și pe familia mea este.

Fetița e în spital, iar băiețelul nu a vrut să vină aici (n.r la Curtea de Argeș). A zis că el nu pleacă de lângă sora lui. Cea mai mare realizare a Elenei a fost când a născut fetița”, a spus tatăl Elenei pentru RomâniaTV.

Elena va fi condusă pe ultimul drum joi, 16 octombrie 2025. Între timp, șoferul de 20 de ani care a spulberat-o pe trecerea de pietoni a fost reținut de polițiști și prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. În apărarea sa, tânărul susține că a încercat să evite nenorocirea, însă mașina ar fi avut probleme la sistemul de frânare.

„Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a declarat șoferul vinovat, potrivit Observatornews.ro.

