Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă

Tragedie cumplită în Capitală! O femeie de 35 de ani a fost omorâtă pe trecerea de pietoni din zona Apărătorii Patriei. Împreună cu ea se afla și micuța de doar 2 ani în cărucior. Iată ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă!

O tragedie cumplită a avut loc pe o stradă din București, acolo unde o femeie de 35 de ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni, sub privirile neputincioase ale oamenilor care au asistat la scenă. Victima traversa regulamentar, împingând căruciorul în care se afla fiica ei de aproape doi ani, atunci când un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism puternic, a izbit-o în plin.

Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă

Impactul a fost atât de violent, încât femeia a fost aruncată pe sensul opus de mers, peste alte două mașini care staționau în coloană. Căruciorul, împins înainte de forța coliziunii, a fost târât mai bine de 40 de metri. Mama nu a mai avut nicio șansă, iar medicii sosiți de urgență au încercat minute în șir să o readucă la viață, fără rezultat.

Fetița a fost transportată la spital cu multiple leziuni, însă medicii spun că starea ei este stabilă și că viața nu îi mai este în pericol. În urma femeii au rămas doi copii: micuța rănită și un băiat de zece ani care a încercat să își sune mama chiar în momentele în care aceasta era resuscitată de echipajele medicale.

Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului au arătat o scenă cutremurătoare. Înainte de trecerea de pietoni, tânărul efectuase o depășire riscantă, schimbând brusc banda și accelerând. Mașina nu a dat nici cel mai mic semn de frânare înainte de impact.

Accidentul s-a produs într-un sector al orașului unde traficul este sufocat zi de zi de lucrările aflate în desfășurare la pasajul Apărătorii Patriei. Din cauza blocajelor permanente, pietonii sunt adesea nevoiți să traverseze printre mașinile oprite în coloană, asumându-și riscuri uriașe. În locul unde s-a petrecut tragedia, localnicii au venit în tăcere, au aprins lumânări și au lăsat flori, transformând trotuarul într-un mic altar în memoria femeii de 35 de ani care și-a pierdut viața chiar pe trecerea de pietoni.

FILMUL ACCIDENTULUI DE LA APĂRĂTORII PATRIEI! FEMEIA UCISĂ PE TRECEREA DE PIETONI ȘI-A SALVAT FETIȚA ÎN ULTIMUL MOMENT