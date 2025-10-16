Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu

O comunitate întreagă este în stare de șoc după ce o tânără mamă, în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier, petrecut pe o trecere de pietoni din cartierul Berceni, București. Evenimentul a lăsat familia devastată, iar fetița victimei, în vârstă de nici doi ani, se află internată în spital, încercând să facă față traumelor generate de pierderea mamei.

Accidentul a avut loc în timp ce tânăra traversa strada împingând căruciorul cu copilul ei. Impactul a fost devastator, iar șoferul, un tânăr de 20 de ani, nu a reușit să evite tragedia. Medicii au intervenit rapid, dar, din păcate, mama nu a supraviețuit. Micuța a fost transportată de urgență la spital și a fost supusă unor investigații medicale. Din fericire, aceasta nu a suferit răni la cap, dar a fost afectată la nivelul piciorului, necesitând tratamente și supraveghere continuă.

Cum se simte fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei

Familia a fost complet destabilizată de evenimentele tragice. Pe lângă durerea imensă a pierderii, tatăl și ceilalți membri ai familiei încearcă să gestioneze efectele emoționale asupra copiilor.

Fratele mai mare, a asistat indirect la tragedie și se confruntă cu traume psihologice majore, fiind nevoie de consiliere specializată pentru a putea depăși șocul. Pentru a proteja copiii de scenele traumatizante ale accidentului și de imaginea dramatică a fiicei decedate, familia a luat decizia de a nu aduce trupul tinerei acasă, optând ca înmormântarea să se desfășoare direct în satul natal.

Fetița de aproape doi ani se află internată în spital și trece prin clipe de confuzie și durere profundă, încercând să înțeleagă dispariția mamei sale. Ea caută prezența maternă la fiecare gest, strigându-și mama fără încetare și manifestând semne clare de neliniște și atașament.