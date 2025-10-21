Doliu la Filarmonica George Enescu! A murit violonistul Varujan Cozighian

Este zi de doliu în lumea muzicii. Celebrul violonist Varujan Cozighian s-a stins din viață. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către Filarmonica George Enescu, în cadrul unei postări emoționante pe rețelele sociale. Trupul neînsuflețit al violonistului va fi depus în rotonda Ateneului.

Violonistul Varujan Cozighian s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Acesta a lasă în urmă o carieră impresionantă în industria muzicală și multă durere. Regretatul artist a fost absolvent al Conservatorului, iar în anul 1960, la vârsta de doar 24 de ani, a fost numit concertmaistru al Filarmonicii din București.

Violonistul Varujan Cozighian a murit

Violonistul Varujan Cozighian a trecut în neființă și a lăsat în urma lui multă durere, dar și o carieră impresionantă. Absolvent de Conservator, acesta a devenit un reper în lumea muzicală, iar de-a lungul timpului a câștigat numeroase premii importante – între care Premiul Ruggiero Ricci la Geneva și Premiul al III-lea la Concursul Internațional George Enescu.

Trupul neînsuflețit al lui Varujan Cozighian va fi depus vineri, 24 octombrie, în rotonda Ateneului, între orele 9-12. Fanii îi pot aduce aici un ultim omagiu. Anunțul trist al decesului a fost făcut de Filarmonica George Enescu, prin intermediul unei postări emoționante.

„Filarmonica George Enescu anunță cu profund regret încetarea din viață a violonistului Varujan Cozighian, muzician român de origine armeană de prim rang, din a doua jumătate a secolului XX, a cărui carieră a fost strâns legată de istoria instituției. Născut în 1936, la Constanța, a devenit mai târziu un strălucit absolvent al Conservatorului din București, la clasa profesorului Garabet Avakian, și multiplu câștigător de premii internaționale – între care Premiul Ruggiero Ricci la Geneva și Premiul al III-lea la Concursul Internațional George Enescu. Varujan Cozighian avea să fie numit în 1960, la numai 24 de ani, concertmaistru al Filarmonicii bucureștene, la invitația directorului de atunci, legendarul dirijor George Georgescu. Timp de 22 de ani, a reprezentat un reper profesional și uman admirabil și memorabil, grație științei muzicale de cel mai înalt nivel – demonstrată cu autoritate atât în fața orchestrei, cât și în bogata activitate solistică și camerală – dar și a caracterului ireproșabil, demn, discret și întotdeauna gata să-i îndrume pe cei din jur. Ulterior, a contribuit, începând cu 1982, la dezvoltarea Orchestrei Simfonice din Bilbao, în aceeași calitate de concertmaistru. Un moment de neuitat din cariera sa rămâne întoarcerea la Ateneul Român în 1994, când a susținut două concerte cu Simfonia Spaniolă de Edouard Lalo, aceeași lucrare cu care debutase în 1954. Trupul neînsuflețit al maestrului Varujan Cozighian va fi depus în rotonda Ateneului vineri, 24 octombrie, între orele 9-12. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a anunțat Filarmonica George Enescu, în mediul online.

