Lucian Berinde a murit într-un accident rutier cumplit, în Satu Mare. Avea doar 23 de ani

Sfârșit tragic pentru Lucian Berinde, un tânăr de numai 23 de ani. Acesta și-a pierdut viața în urma unui accident rutier, ce a avut loc în Satu Mare. Din păcate, cadrele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el. Cum s-a întâmplat totul?

Un tânăr de numai 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui cumplit accident rutier. Din primele informații, Lucian se afla la volanul mașinii atunci când s-a întâmplat tragedia. Acesta ar fi circulat cu viteză excesivă, dinspre Seini spre Negrești Oaș și ar fi pierdut controlul volanului, iar autoturismul în care se afla a ieșit în afara părții carosabile.

Din păcate, mașina lui Lucian s-a lovit frontal de o structură de beton care marchează limita dintre județele Maramureș și Satu Mare. Ulterior, autoturismul s-a răsturnat în albia pârâului „La Holda”, iar tânărul a rămas încarcerat sub vehiculul distrus. Mașina a fost ruptă în două în urma impactului violent.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari de la Negrești Oaș, care mai bine de trei ore s-au chinuit să scoată trupul neînsuflețit al tânărului. Echipele medicale nu au mai putut face nimic pentru Lucian și doar au constatat decesul.

În acest caz a fost întocmit dosar penal şi sub coordonarea procurorului se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Lucian, protagonistul unui jaf de 150.000 de lei

În urmă cu doi ani, Lucian, tânărul care și-a pierdut viața în urma accidentului rutier, a fost protagonistul unui jaf de Black Friday. Mai exact, în noiembrie 2023 tânărul a fost implicat într-un dosar de cercetare penală sub aspectul infracțiunilor de abuz de încredere și furt.

La acea vreme, Lucian era angajat la o firmă de curierat din Baia Mare, iar la finalul programului de lucru a dispărut cu încasările de Black Friday, 150.000 de lei. Polițiștii i-au păzit întreaga noapte locuința, iar la ora 6 dimineața au intrat pentru a-l căuta.

Lucian nu era acasă, dar a fost prins câteva ore mai târziu. Tânărul apucase să cheltuiască numai 800 de lei din suma furată. Lucian era singur la părinți. Mama lui este plecată în Germania la muncă, iar tatăl său a murit în urmă cu doar câțiva ani, tot în urma unui accident rutier.

