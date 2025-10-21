Acasă » Știri » Lucian Berinde a murit într-un accident rutier cumplit, în Satu Mare. Avea doar 23 de ani

Lucian Berinde a murit într-un accident rutier cumplit, în Satu Mare. Avea doar 23 de ani

De: Alina Drăgan 21/10/2025 | 16:45
Lucian Berinde a murit într-un accident rutier cumplit, în Satu Mare. Avea doar 23 de ani
Sfârșit tragic pentru Lucian /Foto: Facebook, presasm.ro

Sfârșit tragic pentru Lucian Berinde, un tânăr de numai 23 de ani. Acesta și-a pierdut viața în urma unui accident rutier, ce a avut loc în Satu Mare. Din păcate, cadrele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el. Cum s-a întâmplat totul?

Un tânăr de numai 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui cumplit accident rutier. Din primele informații, Lucian se afla la volanul mașinii atunci când s-a întâmplat tragedia. Acesta ar fi circulat cu viteză excesivă, dinspre Seini spre Negrești Oaș și ar fi pierdut controlul volanului, iar autoturismul în care se afla a ieșit în afara părții carosabile.

Din păcate, mașina lui Lucian s-a lovit frontal de o structură de beton care marchează limita dintre județele Maramureș și Satu Mare. Ulterior, autoturismul s-a răsturnat în albia pârâului „La Holda”, iar tânărul a rămas încarcerat sub vehiculul distrus. Mașina a fost ruptă în două în urma impactului violent.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari de la Negrești Oaș, care mai bine de trei ore s-au chinuit să scoată trupul neînsuflețit al tânărului. Echipele medicale nu au mai putut face nimic pentru Lucian și doar au constatat decesul.

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1+0=10 într-o egalitate corectă
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1+0=10 într-o...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

În acest caz a fost întocmit dosar penal şi sub coordonarea procurorului se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Sfârșit tragic pentru Lucian /Foto: presasm.ro

Lucian, protagonistul unui jaf de 150.000 de lei

În urmă cu doi ani, Lucian, tânărul care și-a pierdut viața în urma accidentului rutier, a fost protagonistul unui jaf de Black Friday. Mai exact, în noiembrie 2023 tânărul a fost implicat într-un dosar de cercetare penală sub aspectul infracțiunilor de abuz de încredere și furt.

La acea vreme, Lucian era angajat la o firmă de curierat din Baia Mare, iar la finalul programului de lucru a dispărut cu încasările de Black Friday, 150.000 de lei. Polițiștii i-au păzit întreaga noapte locuința, iar la ora 6 dimineața au intrat pentru a-l căuta.

Lucian nu era acasă, dar a fost prins câteva ore mai târziu. Tânărul apucase să cheltuiască numai 800 de lei din suma furată. Lucian era singur la părinți. Mama lui este plecată în Germania la muncă, iar tatăl său a murit în urmă cu doar câțiva ani, tot în urma unui accident rutier.

Mirela, tânăra însărcinată care a murit în Rahova, va fi adusă acasă! Când și unde va fi înmormântată tânăra

Doliu în lumea fotbalului! Portarul de 18 ani a fost găsit mort, după ce a căzut în plasa unor escroci

Tags:
Iți recomandăm
Adrian Nechita a revenit în România după 23 de ani petrecuți în Marea Britanie, dar a rezistat doar 11 luni. Care este motivul
Știri
Adrian Nechita a revenit în România după 23 de ani petrecuți în Marea Britanie, dar a rezistat doar…
Cele 2 ZODII care au parte de un miracol până în decembrie 2025. Jupiter și Pluton le deschid drumul către succes și abundență financiară
Știri
Cele 2 ZODII care au parte de un miracol până în decembrie 2025. Jupiter și Pluton le deschid…
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie...
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1+0=10 într-o egalitate corectă
Gandul.ro
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1+0=10 într-o...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Cine este tinerelul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. Are un tată bogat și visa s-o cunoască pe Antonia
Adevarul
Cine este tinerelul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. Are...
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își...
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Click.ro
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
Antena 3
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere...
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Digi 24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii....
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Digi24
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
kanald.ro
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă...
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta.
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă acum cu ea: “O profesionistă umilită.”
kfetele.ro
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor:
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
iPhone Air, „îmbrăcat” în materiale scumpe - aur masiv, piele de crocodil, titan aerospațial și fibra de carbon aurie. Cât costă?
go4it.ro
iPhone Air, „îmbrăcat” în materiale scumpe - aur masiv, piele de crocodil, titan aerospațial și...
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt daună totală”
Fanatik.ro
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt...
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
Fanatik.ro
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat...
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Joc de groază cu pisici prietenoase
Go4Games
Joc de groază cu pisici prietenoase
UPDATE Decizie luată de judecători: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Capital.ro
UPDATE Decizie luată de judecători: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Fosta lui Cristian Daminuță s-a căsătorit în secret. Ce spune blondina
evz.ro
Fosta lui Cristian Daminuță s-a căsătorit în secret. Ce spune blondina
Cât costă să faci școala de șoferi în România, în 2025 + ce documente sunt necesare
Gandul.ro
Cât costă să faci școala de șoferi în România, în 2025 + ce documente sunt...
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: 
radioimpuls.ro
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar...
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la...
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
Fanatik.ro
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar...
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adrian Nechita a revenit în România după 23 de ani petrecuți în Marea Britanie, dar a rezistat doar ...
Adrian Nechita a revenit în România după 23 de ani petrecuți în Marea Britanie, dar a rezistat doar 11 luni. Care este motivul
Cele 2 ZODII care au parte de un miracol până în decembrie 2025. Jupiter și Pluton le deschid drumul ...
Cele 2 ZODII care au parte de un miracol până în decembrie 2025. Jupiter și Pluton le deschid drumul către succes și abundență financiară
Ce se ascundea în apartamentul avocatei din blocul groazei din Rahova! OBIECTUL descoperit dă peste ...
Ce se ascundea în apartamentul avocatei din blocul groazei din Rahova! OBIECTUL descoperit dă peste cap Ancheta | EXCLUSIV
BDLP a decis: Vanessa! Cristina Pucean e istorie! Primele imagini cu al ei și cu nepoata lui Sorinel ...
BDLP a decis: Vanessa! Cristina Pucean e istorie! Primele imagini cu al ei și cu nepoata lui Sorinel Puștiu
Ce i-a spus mama fraților Pian nepoatei sale, înainte să moară. Ți se rupe sufletul!
Ce i-a spus mama fraților Pian nepoatei sale, înainte să moară. Ți se rupe sufletul!
Alertă în România! Mădălina a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Mădălina a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Vezi toate știrile
×