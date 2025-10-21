Mirela, tânăra însărcinată care a murit în Rahova, va fi adusă acasă! Când și unde va fi înmormântată tânăra

Tragedia din cartierul Rahova a curmat, vineri dimineață, viețile a trei persoane. Printre victime se numără și Mirela, o tânără de doar 24 de ani, aflată în cea de-a șaptea lună de sarcină. Salvatorii au depus eforturi ore întregi pentru a-i recupera trupul, prins sub o placă masivă de beton. Ea va fi dusă acasă unde va fi înmormântată.

Familia tinerei trăiește acum una dintre cele mai grele perioade din viață. Părinții, fratele și logodnicul Mirelei se pregătesc să o conducă pe ultimul drum și să își ia rămas bun de la ea, cu inima sfâșiată de durere.

Potrivit unui mesaj transmis public de apropiați, Mirela va fi adusă acasă, la locuința părintească din comuna Buturugeni, județul Giurgiu, pe strada Liliacului nr. 12. Acolo, timp de una-două zile, toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o vor putea veni să își arate respectul și să îi aducă un ultim omagiu. Mama Mirelei a transmis a transmis un mesaj de recunoștință pentru toți cei care s-au mobilizat și au oferit sprijin familiei.

„Tânăra noastră dragă, Mirela, însărcinată în 7 luni, va fi adusă la casa părintească, unde va rămâne pentru o perioadă de o zi sau două, pentru ca toți cei care doresc să își poată lua rămas bun.

Adresa: Strada Liliacului nr. 12, comuna Buturugeni, județul Giurgiu.

La rugămintea mamei Mirelei, transmit mai departe acest mesaj de mulțumire, scris din inimă, pentru toți cei care au oferit sprijin și au fost alături de familie în această perioadă dureroasă.

Nu există cuvinte care să poată descrie durerea unei mame care își pierde copilul… Mirela a fost lumina mea, bucuria familiei, un suflet bun, mereu cu zâmbetul pe buze, mereu gata să ajute pe oricine. Într-o clipă, viața noastră s-a schimbat pentru totdeauna.

Am pierdut nu doar fiica mea iubită, ci și nepoțica mea nenăscută… iar casa care ne adăpostea s-a năruit odată cu tot ce aveam.

În mijlocul acestui coșmar, am descoperit ceva ce nu pot exprima decât cu lacrimi în ochi: bunătatea oamenilor. În doar câteva zile, atâția oameni — unii apropiați, alții necunoscuți — ne-au fost alături.

Ați donat, ați distribuit, a-ți trimis mesaje, a-ți fost prezenți cu sufletul.

Ați adus un strop de lumină într-un întuneric pe care nu credeam că-l voi putea suporta.

Vă mulțumesc din inimă fiecăruia dintre voi. Mulțumesc pentru fiecare gest, pentru fiecare leu donat, pentru fiecare cuvânt de sprijin.

Mulțumesc pentru că nu ne-ați lăsat singuri, pentru că ați ales să ne fiți alături într-un moment în care durerea noastră părea fără sfârșit.

Sprijinul vostru nu este doar material.

Este o alinare sufletească, o dovadă că Mirela a fost iubită și că lumea încă mai are oameni cu inima mare.

Fiecare mesaj, fiecare donație înseamnă speranță pentru noi, un pas mic spre a ne ridica din această prăpastie.

Mirela va rămâne mereu în inimile noastre… și știu că de acolo, de Sus, zâmbește recunoscătoare pentru tot binele pe care ni l-ați oferit.

Familia îndurerată mulțumește tuturor celor care sunt alături în aceste momente grele și celor care doresc să vină să își arate sprijinul și respectul.

Dumnezeu să o odihnească în pace.

Mirela și îngerașul ei vor rămâne veșnic în inimile noastre”, este postarea publicată pe rețelele de socializare.

Mirela a va fi înmormântată în rochie de mireasă, în gest comemorativ pentru tinerețea și frumusețea sa. Rudele acesteia a povestit că hainele vor fi puse deasupra corpului, după ce trupul ei a fost vizibil afectat în urma exploziei.

„O punem deasupra (nr. rochia de mireasă)… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace săraca. Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul”, au povestit rudele tinerei la Știtile Kanal D.

