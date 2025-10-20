Doliu în lumea fotbalului! Portarul de 18 ani a fost găsit mort, după ce a căzut în plasa unor escroci

Este doliu în lumea sportului! Portarul senegalez Cheikh Touré a murit după ce a fost victima unei escrocherii în Ghana.

Fotbalul african este zguduit de o veste cutremurătoare. Cheikh Touré, un tânăr portar senegalez în vârstă de doar 18 ani, considerat o promițătoare speranță a fotbalului, și-a pierdut viața într-un incident tragic care implică răpire și șantaj. Incidentul a avut loc în Ghana, unde Touré a fost atras de promisiunea unui trial la un club profesional, doar pentru a deveni victima unei escrocherii elaborate.

Cheikh Touré a murit!

Potrivit Dailysports, tânărul a fost abordat de indivizi care s-au prezentat drept reprezentanți ai unui club profesionist și l-au convins că participarea la o selecție ar putea fi o oportunitate reală de a-și începe cariera internațională. Încrederea lui Touré și entuziasmul pentru șansa oferită au făcut ca acesta să călătorească în Ghana, fără să suspecteze pericolul care îl aștepta. La sosire, însă, planul escrocilor a devenit evident: el a fost răpit și ținut sub amenințarea unui răscumpărări financiare.

Familia tânărului a fost contactată de răpitori, care au cerut o sumă considerabilă pentru eliberarea sa. Din păcate, familia nu a reușit să strângă banii solicitați, iar situația a escaladat într-un final tragic. Autoritățile senegaleze au confirmat că tânărul a fost găsit decedat în urma acestui eveniment, marcând un moment de profundă durere pentru comunitatea fotbalistică și pentru întreaga țară.

„Portarul senegalez promițător Cheikh Touré a decedat tragic la doar 18 ani. 💔

A fost păcălit să participe la un trial la ceea ce credea că este un club profesionist în Ghana, unde a fost răpit și ținut pentru răscumpărare.

Din păcate, familia sa nu a reușit să strângă suma cerută. O veste tragică. Odihnească-se în pace”, a transmis Fabrizio Romano, jurnalistul italian.

Traficul de persoane, alimentat de promisiuni înșelătoare, rămâne o problemă frecventă în Africa. Cazurile cele mai răspândite implică tineri fotbaliști care visează la o carieră internațională și sunt atrași să accepte oferte aparent avantajoase, care se transformă în realitate în capcane periculoase.

Cât costă să naști la clinica privată din Constanța, unde Mădălina și-a adus pe lume primul copil. Tânăra de 29 de ani a murit după ce a fost transferată la Spitalul Județean