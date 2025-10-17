Martorul principal al accidentului din Berceni rupe tăcerea! Declarația lui răstoarnă tot ce s-a spus despre Elena, victima șoferului de 20 de ani

Un accident tragic petrecut în cartierul Berceni a zguduit comunitatea locală. O femeie de 35 de ani și-a pierdut viața în timp ce traversa strada împreună cu fetița sa de aproape doi anișori. Incidentul a avut loc pe o trecere de pietoni, iar modul în care s-a produs a stârnit o serie de informații în spațiul public. Iată ce spune un martor de la fața locului!

Se pare că femeia s-a asigurat înainte de a traversa și avea prioritate legală, însă un autoturism care circula cu viteză excesivă a trecut neregulamentar, surprinzând-o și provocând impactul fatal. Fetița care o însoțea a scăpat cu răni care nu i-au pus viața în pericol, însă experiența a fost traumatizantă.

Ce spune principalul martor despre accident

Analiza filmărilor surprinse de camerele de supraveghere arată că, în momentul în care femeia a pășit pe trecere, ea a încercat să evite orice pericol imediat. Totuși, manevra șoferului care a depășit alte vehicule într-un mod periculos a făcut ca impactul să fie inevitabil. Viteza excesivă și depășirea neregulamentară au creat o situație care nu a mai putut fi evitată nici de pieton, nici de ceilalți șoferi din apropiere.

Un martor prezent la fața locului a fost important pentru înțelegerea modului în care s-a produs accidentul. Prezența sa a confirmat faptul că femeia traversa legal și că tragedia a fost cauzată de comportamentul imprudent al șoferului, care circula cu viteză excesivă și a depășit neregulamentar alte vehicule.

„Eu sunt martorul principal, pe mine m-a depășit conducătorul auto, asta se poate verifica. Am dat deja declarație la poliție. Eu am fost persoana care a sunat la 112 imediat după impact. Voiam să atrag atenția că circulă zvonuri cu totul neadevărate. Femeia s-a asigurat. Momentul filmat pe cameră a fost exact cel în care a încercat să evite maşina şi din acest motiv se vede ca ar țâșni în față. Ea a văzut că atât eu, cât și celălalt conducător auto intenţionam să oprim şi s-a angajat în trecere. Nu avea cum să se ferească. Conducătorul auto a intrat într-o depăşire neregulamentară cu o viteză incredibilă, iar femeia nu s-a mai putut salva. Ea se asigurase şi avea dreptul de trecere. Nici eu, ca șofer, nu l-am văzut trecând, viteza fiind prea mare. L-am mai văzut în trafic, conducea agresiv”, a spus martorul, potrivit Wowbiz.

Din primele informații, mama se afla pe trecerea de pietoni în apropierea unei intersecții intens circulate, când mașina condusă de tânărul șofer a intrat în viteză în plin. Într-un gest instinctiv, femeia ar fi împins căruciorul în lateral, reușind astfel să își salveze fetița de la impactul direct. Copila a fost preluată imediat de echipajele medicale și transportată la spital, unde a primit îngrijiri, având răni ușoare.

„Sunt minciuni. A spus că i-a apărut ceva în cale, o altă minciună. A spus că a încercat să frâneze, dar nu i-au mers frânele, și asta e o minciună. Nu s-a putut evita evenimentul din cauza vitezei. Atitudinea lui a fost sfidătoare, nu părea să aibă nici cea mai mică remuşcare”, a mai adăugat martorul, conform sursei citate mai sus.

