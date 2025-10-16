Haos pe șoselele din România! Momentul în care o tragedie este evitată la secundă

Cazurile în care șoferii de pe străzile din România conduc fără să țină cont de faptul că nu sunt singurii participanți la trafic sunt din ce în ce mai crescute. Un videoclip recent în care un bărbat a evitat în ultima secundă ceea ce putea fi o adevărată catastrofă a stârnit revoltă pe internet. Află în articol!

În filmulețul postat pe internet, camera de bord a șoferului a surprins momentul în care o mașină mergea necontrolat pe sensul greșit, fix spre autoturismul românului. El a reușit să evite o tragedie în ultimul moment și a intrat pe sens opus pentru a nu se ciocni cu mașina.

Haos pe șoselele din România

Internauții au fost de-a dreptul revoltați și l-au felicitat pe șofer pentru reacția de secundă care i-a salvat viața.

Un alt exemplu se regăsește în filmarea de mai jos. Aceasta este o dovadă clară că nici măcar condițiile total nepotrivite precum noaptea, ploaia și vizibilitatea redusă nu reușesc să îi încetinească pe șoferii teribiliști. Șoferul din imagine a încercat să depășească pe linie continuă, întâlnindu-se astfel cu șoferul care mergea regulamentar.

Nici măcar lipsa permisului nu îi oprește pe aceștia să se urce la volan. Recent, un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost reținut și este suspect de săvârșirea următoarelor infracțiuni: conducere fără permis și fals intelectual, comis în forma participației improprii.

La data de 11 octombrie, bărbatul a condus un autoturism în Constanța fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Mai mult, pe data de 13 februarie, acesta a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu fără a poseda un permis de conducere.

În ambele cazuri, acesta a prezentat polițiștilor fotografii cu un permis vals, susținând că este valabil.

Accidentul de la Apărătorii Patriei putea fi evitat?

Un alt exemplu recent în care viteza la volan a fost mortală este cel din Apărătorii Patriei, o zonă din Capitală.

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a dat cu mașina peste o femeie care se afla alături de copilul ei pe trecerea de pietoni. Elena, victima, și-a pierdut viața, iar copilul în vârstă de 2 ani se află în prezent în afara oricărui pericol.

Pe imaginile surprinse de camera de bord a mașinii șoferului se observă cum femeia se strecoară printre mașinile oprite la semafor și se grăbește pe trecerea de pietoni. Cu toate astea, există oameni care consideră că tragedia ar fi putut fi evitată dacă șoferul nu ar fi avut viteză.

CITEȘTE ȘI:

Un nou accident în Berceni, după moartea Elenei. Poliția a apărut imediat la locul cu pricina

Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate