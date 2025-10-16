Acasă » Știri » Haos pe șoselele din România! Momentul în care o tragedie este evitată la secundă

Haos pe șoselele din România! Momentul în care o tragedie este evitată la secundă

De: Denisa Iordache 16/10/2025 | 13:42

Cazurile în care șoferii de pe străzile din România conduc fără să țină cont de faptul că nu sunt singurii participanți la trafic sunt din ce în ce mai crescute. Un videoclip recent în care un bărbat a evitat în ultima secundă ceea ce putea fi o adevărată catastrofă a stârnit revoltă pe internet. Află în articol!

În filmulețul postat pe internet, camera de bord a șoferului a surprins momentul în care o mașină mergea necontrolat pe sensul greșit, fix spre autoturismul românului. El a reușit să evite o tragedie în ultimul moment și a intrat pe sens opus pentru a nu se ciocni cu mașina.

Haos pe șoselele din România

Internauții au fost de-a dreptul revoltați și l-au felicitat pe șofer pentru reacția de secundă care i-a salvat viața.

Un alt exemplu se regăsește în filmarea de mai jos. Aceasta este o dovadă clară că nici măcar condițiile total nepotrivite precum noaptea, ploaia și vizibilitatea redusă nu reușesc să îi încetinească pe șoferii teribiliști. Șoferul din imagine a încercat să depășească pe linie continuă, întâlnindu-se astfel cu șoferul care mergea regulamentar.

Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka,...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

Nici măcar lipsa permisului nu îi oprește pe aceștia să se urce la volan. Recent, un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost reținut și este suspect de săvârșirea următoarelor infracțiuni: conducere fără permis și fals intelectual, comis în forma participației improprii.

La data de 11 octombrie, bărbatul a condus un autoturism în Constanța fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Mai mult, pe data de 13 februarie, acesta a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu fără a poseda un permis de conducere.

În ambele cazuri, acesta a prezentat polițiștilor fotografii cu un permis vals, susținând că este valabil.

Accidentul de la Apărătorii Patriei putea fi evitat?

Un alt exemplu recent în care viteza la volan a fost mortală este cel din Apărătorii Patriei, o zonă din Capitală.

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a dat cu mașina peste o femeie care se afla alături de copilul ei pe trecerea de pietoni. Elena, victima, și-a pierdut viața, iar copilul în vârstă de 2 ani se află în prezent în afara oricărui pericol.

Pe imaginile surprinse de camera de bord a mașinii șoferului se observă cum femeia se strecoară printre mașinile oprite la semafor și se grăbește pe trecerea de pietoni. Cu toate astea, există oameni care consideră că tragedia ar fi putut fi evitată dacă șoferul nu ar fi avut viteză.

CITEȘTE ȘI:

Un nou accident în Berceni, după moartea Elenei. Poliția a apărut imediat la locul cu pricina

Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate

Tags:
Iți recomandăm
Ioana Ginghină a dat răspunsul pe care îl așteaptă toată lumea. De ce nu poate să treacă peste Alexandru Papadopol
Știri
Ioana Ginghină a dat răspunsul pe care îl așteaptă toată lumea. De ce nu poate să treacă peste…
”Bombardierii”, în atenția ANAF! Peste 200 de persoane sunt investigate din cauza averilor
Știri
”Bombardierii”, în atenția ANAF! Peste 200 de persoane sunt investigate din cauza averilor
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la...
ANAF pune tunurile pe bombardieri: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”
Gandul.ro
ANAF pune tunurile pe bombardieri: „Să se gândească de trei ori atunci când...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
Adevarul
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la...
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Click.ro
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână...
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
WOWBiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să...
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi 24
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
VIDEO Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni
Digi24
VIDEO Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar...
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
kanald.ro
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu...
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și...
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
kfetele.ro
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident...
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Un defect de fabricație sau o farsă? iPhone Pro Max are probleme cu culoarea Cosmic Orange
go4it.ro
Un defect de fabricație sau o farsă? iPhone Pro Max are probleme cu culoarea Cosmic...
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
Fanatik.ro
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este...
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce...
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe pârtie, norii pufoşi aduc strat consistent de zăpadă
Romania TV
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe...
Jocuri video fără un PC dedicat sau o consolă?
Go4Games
Jocuri video fără un PC dedicat sau o consolă?
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit...
Autostrada A7, inaugurare cu probleme. Lotul 2 Ploiești–Buzău se deschide doar pe un sens
evz.ro
Autostrada A7, inaugurare cu probleme. Lotul 2 Ploiești–Buzău se deschide doar pe un sens
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc...
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care...
IMAGINI care frâng sufletul! Durerea din această zi nu se poate uita. Este ziua în care timpul s-a oprit pentru familie și apropiați. Nimeni nu și-a putut stăpâni lacrimile la ÎNMORMÂNTAREA Elenei, femeia de 35 de ani ucisă pe trecerea de pietoni 
radioimpuls.ro
IMAGINI care frâng sufletul! Durerea din această zi nu se poate uita. Este ziua în...
El e românul care l-a ajutat pe Gică Hagi să antreneze Galatasaray, apoi l-a demis! Întâlnire surpriză cu Erdogan!
Fanatik.ro
El e românul care l-a ajutat pe Gică Hagi să antreneze Galatasaray, apoi l-a demis!...
“Hai să joci pentru România!” Mircea Lucescu a plecat din țară ca să convingă un fotbalist să vina la națională! Ce spune de austriacul Florucz
Fanatik.ro
“Hai să joci pentru România!” Mircea Lucescu a plecat din țară ca să convingă un...
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ioana Ginghină a dat răspunsul pe care îl așteaptă toată lumea. De ce nu poate să treacă peste ...
Ioana Ginghină a dat răspunsul pe care îl așteaptă toată lumea. De ce nu poate să treacă peste Alexandru Papadopol
”Bombardierii”, în atenția ANAF! Peste 200 de persoane sunt investigate din cauza averilor
”Bombardierii”, în atenția ANAF! Peste 200 de persoane sunt investigate din cauza averilor
Alimentele pe care românii le consumă zilnic, dar specialiștii le evită. La ce pericole se supun
Alimentele pe care românii le consumă zilnic, dar specialiștii le evită. La ce pericole se supun
Șeful ANAF dă vina pe gem! Produsul făcut în casă care „strică” economia României
Șeful ANAF dă vina pe gem! Produsul făcut în casă care „strică” economia României
Zodiile care trec printr-o schimbare majoră până la final de octombrie 2025. Pluto își reia mersul ...
Zodiile care trec printr-o schimbare majoră până la final de octombrie 2025. Pluto își reia mersul direct și aduce transformări
Botez secret în familia lui Nicole Cherry! Cântăreața a devenit mătușă de băiețel
Botez secret în familia lui Nicole Cherry! Cântăreața a devenit mătușă de băiețel
Vezi toate știrile
×