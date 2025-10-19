Doliu în lumea muzicală! Sam Rivers, basistul trupei Limp Bizkit, a murit la numai 48 de ani: „O adevărată legendă”

Este doliu în lumea muzicală! Sam Rivers, basistul trupei Limp Bizkit, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de doar 48 de ani, iar anunțul trist al decesului a fost făcut cu durere de către colegii de trupă. Fanii sunt în stare de șoc, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Sam Rivers a fost membru fondator al trupei Limp Bizkit, alături de care a cunoscut succesul internațional. Acesta s-a împrietenit cu Fred Durst în timp ce lucra într-un magazin, iar cei doi au cântat împreună în trupa Malachi Sage înainte de a forma Limp Bizkit în anul 1994.

Sam Rivers s-a stins din viață

Celebrul basist al trupei Limp Bizkit a murit la vârsta de numai 48 de ani. Pentru moment nu se cunoaște cauza decesului, însă trecerea acestuia în neființă a fost una surprinzătoare, care a venit ca un șoc atât pentru colegi, cât și pentru fani.

Decesul artistul a fost anunțat de către colegii de formație, care au transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Astăzi ne-am pierdut fratele. Colegul nostru de trupă. Bătaia inimii noastre. Sam Rivers nu era doar basistul nostru — era pur şi simplu magic. Era pulsul din spatele fiecărei melodii, calmul din haos, sufletul din sunet. De la prima notă pe care am cântat-o împreună, Sam a adus o lumină şi un ritm care nu pot fi înlocuite. Talentul său era natural, prezența sa de neuitat, inima sa enormă. Am împărtăşit atât de multe momente – momente nebune, momente liniştite, momente frumoase – şi fiecare dintre ele a însemnat mai mult pentru că Sam era acolo. Era un om unic în viaţă. O adevărată legendă printre legende. Şi spiritul său va trăi veşnic în fiecare ritm, pe fiecare scenă, în fiecare amintire. Te iubim, Sam. Te vom purta mereu în inimile noastre. Odihneşte-te în pace, frate. Muzica ta nu va înceta niciodată”, se arată în postarea semnată de vocalistul trupei, Fred Durst, bateristul John Otto, chitaristul Wes Borland şi DJ-ul Lethal.

Sam Rivers, o carieră vastă

Alături de Fred Durst, Sam Rivers a pus bazele trupei Limp Bizkit în anul 1994. Formația a devenit una dintre cele mai influente de la sfârşitul anilor 1990 şi începutul anilor 2000. Și este cunoscută pentru piese celebre precum „Behind Blue Eyes” şi „Take a Look Around”,

De trei ori nominalizată la premiile Grammy, cu cinci albume de studio lansate din 1997 până în 2011, vândute în peste 40 milioane de copii, Limp Bizkit a concertat de două ori în România.

Decesul lui Sam Rivers a adus multă tristețe, iar vestea cutremurătoare a căzut ca un trăsnet pentru toată lumea. Mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„Oferiţi-i lui Sam florile şi ascultaţi basul lui Sam Rivers toată ziua! Suntem şocaţi. Odihneşte-te în pace, frate! Vei trăi mai departe prin muzica ta şi prin vieţile pe care le-ai salvat cu muzica ta, activitatea caritabilă şi prietenii. Suntem îndureraţi. Bucuraţi-vă de fiecare milisecundă din viaţă. Nu este garantată”, a transmis și DJ-ul Lethal.

Brigitte Bardot este internată în spital de 3 săptămâni! Vedeta a fost operată de „o boală gravă”

Vedetă TV, ucisă de iubitul ei! Vecinii au fost martori la chinurile trăite de tânăra de 29 de ani. Carabinierii au intrat cu forța în casa ei