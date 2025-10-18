Doliu în muzică! Pianistul Mircea Tiberiu a fost găsit fără viață într-o cameră de hotel din Galați

Este doliu în muzica românească! Mircea Tiberian a murit la vârsta de 70 de ani. Cunoscutul pianist de jazz și compozitor a încetat din viață la doar câteva ore după ce susținuse un concert în Galați. Alarma a fost dată de un coleg de scenă, după ce nu a mai răspuns la telefon.

Lumea muzicii românești este în doliu. Sâmbătă, 18 octombrie, compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viață. În seara zilei de vineri, pianistul participase la un concert în Galați, unde fusese invitat special al formației ”Nicolas Simion Quarter”. După eveniment, atât compozitorul, cât și formația s-au retras la hotelul în care au fost cazați, urmând să se revadă a doua zi.

Pianistul Mircea Tiberian a fost găsit fără viață într-un hotel din Galați

În dimineața zilei de sâmbătă, în timp ce se aflau la hotel, pianistul era așteptat de către colegii lui la micul dejun. Văzând că nu coboară, unul dintre ei l-a sunat, însă fără rezultat. Membri formației ”Nicolas Simion Quarter” au anunțat reprezentanții hotelului și au decis să intre cu forța în camera unde era cazat.

Din păcate, cele mai negre gânduri s-au adeverit. Mircea Tiberian a fost găsit fără suflare în cameră. Un echipaj SMURD a fost chemat la locul tragediei, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare s-a constatat decesul. Potrivit presei locale, compozitorul ar fi suferit un infarct.

Originar din Cluj Napoca, Mircea Tiberian s-a născut pe 4 mai 1955. A fost un pianist și compozitor român de jazz. Și-a petrecut copilaria și adolescența la Sibiu, iar în 1975 s-a mutat la București, unde trăiește și în prezent. În 1980, a absolvit Conservatorul din București.

A debutat în 1974 la Festivalul Internațional de la Sibiu, iar între anii 1979-1981, a fost membru al Teatrului Muzical ‘Ion Vasilescu’ din București. Apoi până în 1984, a lucrat în studiouri de înregistrări ca pianist și aranjator.

Din 1984 până în iunie 1986, este co-leader al cvartetului Mircea Tiberian – Liviu Butoi, între ’86 și ’89, al grupului Opus 4, iar din ’89 până în ’90 este conducător al trio-ului ‘Labirint’, și între 1991-1992, al ‘Romanian All Stars’.

În perioada 1990-1993, a fost membru al ‘Romanian Big Band’, iar în anul 1998, co-fondator al Orchestrei Interzone Jazz. A participat la diverse proiecte multi-media: Incursiuni (1996), Liniada (1999), Agnus Dei (2000), și a condus mai multe grupuri de jazz sub propriul său nume.

