Întoarsă în România, Oana Tomoioagă a spus adevărul după eliminarea lui Cheloo. Ce i-a făcut rapper-ul, la filmările Asia Express: "Nu vreau să-i stric imaginea, dar..."

Eliminarea echipei formate din Cheloo și Mihai Ban de la „Asia Express” a stârnit numeroase reacții. Oana Tomoioagă a făcut dezvăluiri neașteptate despre experiența trăită alături de cei doi. După întoarcerea în România, concurenta a publicat un mesaj în care a vorbit despre adevărata personalitate a rapperului. Și Mirela Vaida a făcut o postare în care a scos la iveală detalii despre legătura cu cei doi concurenți.

Oana Tomoioagă a publicat în mediul online un mesaj în care a recunoscut că experiența „Asia Express” i-a schimbat părerea despre Cheloo. Deși artistul este cunoscut pentru atitudinea sa directă și pentru imaginea de om dur, concurenta a mărturisit că a descoperit un om cu totul diferit în spatele acestei aparențe.

„Dacă îi spuneam lui Cheloo, înainte de Asia Express, că o să scriu o postare în care îl laud pentru cât de om fain este, probabil îmi spunea să-mi văd de treabă”, a scris Oana Tomoioagă.

Concurenta a continuat într-o notă la fel de sinceră. Ea a mărturisit că nu își dorește să schimbe imaginea pe care rapperul și-a construit-o de-a lungul anilor.

„Și nici acum nu vreau să-i stric imaginea de om dur, pe care și-a construit-o cu atâta grijă o viață întreagă. Așa că o să spun doar atât: în spatele măștii pe care și-o asumă, am descoperit un om minunat și extrem de inteligent”, a mai transmis aceasta.

Prietenia dintre Cheloo și Mihai Ban, apreciată de Oana Tomoioagă

Artista a vorbit și despre legătura pe care a format-o cu Cheloo și Mihai Ban încă de la începutul competiției. Potrivit acesteia, cei doi au fost printre primii oameni cu care ea și Mirela Vaida au legat o prietenie. Astfel că, relația lor a devenit una specială pe parcursul filmărilor.

„Cheloo și Ban au fost primii oameni de aici cu care am legat o prietenie și, fără să ne dăm seama, au devenit oamenii de care ne-am atașat, nu doar noi, toți concurenții!”, a dezvăluit Oana.

Despre Mihai Ban, concurenta a avut numai cuvinte de laudă, descriindu-l drept un om loial și sufletist. În același timp, prietenia dintre acesta și Cheloo a impresionat-o prin felul în care cei doi s-au susținut reciproc.

„Ban… omul simplu, loial, extrem de sufletist, genul de om care nu are nevoie să vorbească mult ca să înțelegi ce are în suflet. Iar împreună cu Cheloo ne-au arătat ceva ce rar vezi atât de frumos: o prietenie adevărată, cu loialitate, respect, glume, nervi, dar cel mai important, cu principii pe care unii oameni le-au pierdut”, a mai scris aceasta.

La finalul mesajului, Oana a mărturisit, în glumă, că speră ca cei doi să nu vadă postarea, întrucât nu le place să primească laude.

„Mulțumim băieți pentru experiența frumoasă trăită împreună!”, a încheiat ea.

Mirela Vaida a scos la iveală caracterul lui Cheloo

Prezentatoarea TV a vorbit despre experiența „Asia Express” și despre oamenii pe care i-a cunoscut în cadrul competiției. Mirela Vaida a subliniat că una dintre cele mai importante câștiguri ale acestei aventuri a fost prietenia care a continuat și după încheierea filmărilor.

„Poate cel mai mare câștig din experiența „Asia Express” a fost să întâlnim oameni cu care să rămânem prieteni și după competiție, să le cunoaștem caracterul și forța, să ne impresioneze și să ne dea peste cap toate prejudecățile!”, a transmis Mirela Vaida.

Aceasta le-a mulțumit public lui Cheloo și Mihai Ban pentru felul în care au fost alături de ea și de Oana Tomoioagă încă din prima zi.

„Cheloo și Mihai Ban, vă mulțumim pentru prietenia voastră necondiționată, încă din prima zi! Eu și Oana Tomoioagă vă purtăm în suflet și vă rămânem recunoscătoare pentru tot! Aveți grijă de voi, băieți!”, a mai scris prezentatoarea.

Astfel, după eliminarea celor doi de la „Asia Express”, mesajele Oanei Tomoioagă și Mirelei Vaida au reliefat o altă latură a lui Cheloo, departe de imaginea dură cu care publicul s-a obișnuit. Pentru cele două concurente, experiența din emisiune a însemnat nu doar provocări și competiție, ci și prietenii pe care își doresc să le păstreze după încheierea aventurii.

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Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express