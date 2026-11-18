Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău este departe de a ajunge la final. Cei doi au pornit un nou război, iar de această dată miza este fiul lor cel mic. Artista spune că de mai bine de cinci luni nu l-a mai văzut pe Nicolas. Deși instanța a decis că micuțul trebuie să meargă la școală în Constanța, Gabi Bădălău spune că băiatul nu își dorește acest lucru. Însă, Claudia Pătrășcanu nu are de gând să accepte acest lucru și a lansat noi acuzații la adresa fostului soț. Aceasta și-a dorit să demonstreze cum fiul său cel mic este controlat de tată.

Claudia Pătrășcanu spune că, din punct de vedere legal, domiciliul stabilit al copiilor este la mamă, în Constanța, însă Gabi Bădălău ignoră acest lucru. Fiul cel mic se află de o perioadă bună în grija lui, iar recent instanța a emis o ordonanță președințială prin care îl obliga pe acesta să îl prezinte pe Nicolas la școala din Constanța. Totuși, minorul a rămas în continuare la tată.

Acum, Claudia Pătrășcanu a lansat un nou atac la adresa lui Gabi Bădălău în care a vorbit despre cum tatăl încearcă să alieneze copilul și despre cum îl înregistrează fără voia lui.

Claudia Pătrășcanu lansează noi acuzații

În scandalul cu Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu luptă pe toate fronturile. Recent, aceasta a postat în mediul online numeroase mesaje în care explică întreaga presiune care se pune pe fiul ei. Vedeta a lansat numeroase atacuri. Vezi toate acuzațiile făcute de Claudia Pătrășcanu în galeria FOTO.

Folosindu-se de explicații psihologice, artista a încercat să demonstreze prin ce trece fiul său cel mic.

„Presiunea asupra copilului: Filmarea sau înregistrarea repetată a copilului când spune «nu vreau», presiunea de a alege un părinte şi intervenţia familiei extinse pot amplifica frica şi conflictul de loialitate. Copilul poate simţi că trebuie să protejeze un adult, că nu are voie să iubească ambii părinţi sau că orice răspuns îi poate supăra pe cei din jur. Un copil are nevoie să fie ascultat fără sugestii, presiuni sau interogatorii”, a scris Claudia Pătrășcan în mediul online.

De asemenea, aceasta a subliniat că fix acest tip de presiune este pusă de familia Bădălău asupra fiului său:

„Asta face toată familia Bădălău asupra copilului meu! Copilul meu este filmat și înregistrat, apoi umilit de acești inumani, fără să conștientizeze ce durere și presiune îi aduc copilului meu! Copilul se teme de voi! De ce poate un copil să se teamă de părintele care îl influențează împotriva celuilalt?”, a subliniat artista.

Claudia Pătrășcanu îl pune la zid pe fostul soț

De asemenea, Claudia Pătrășcanu a mai vorbit și despre faptul că fostul partener încearcă să îl întoarcă pe micuț împotriva ei. Aceasta a vorbit despre alienare parentală – procesul prin care un părinte determină un copil să aibă o relație disfuncțională sau de respingere față de celălalt părinte. A punctat că și micuțul Nicolas trece prin acest lucru.

„Regăsesc toate aceste gesturi în copilul meu alienat sever. Mulți oameni nu trec prin asta și nu înțeleg exact, dar tot ce fac alienatorii cu mintea și sufletul copiilor. Este doar un joc al unor oameni bolnavi sufletește și plini de amărăciune. Știți cum sunt numiți în Biblie? Neghinele pământului. (…) Cum ar putea copilul meu să stea cu mama lui, dacă gardianul este în permanență lângă copil? Un copil nu trebuie să demonstreze în fața unei camere pe cine iubește. Nu trebuie să ceară permisiunea unui părinte pentru a-i fi dor de celălalt. (…) La 40 de ani, trăiești cu mumă-ta în casă și aștepți confirmarea ei la a face rău propriilor copii. Chiar tu ești supus unui abuz psihologic încă din copilărie, când ai fost despărțit de sora ta până la 10 ani!”, a mai spus, printre altele, Claudia Pătrășcanu.

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Foto: Instagram