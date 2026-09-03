A murit una dintre marile voci ale jazzului american. Cassandra Wilson avea 70 de ani

S-a lăsat liniștea peste lumea jazzului. Cassandra Wilson, una dintre cele mai impresionante voci ale muzicii americane, s-a stins din viață la 70 de ani. Artista care și-a pus sufletul în fiecare notă și a făcut o lume întreagă să-i simtă muzica până în adâncul inimii și-a trăit ultimele clipe chiar în locul din Mississippi de unde a pornit cândva spre marile scene ale lumii.

Cassandra Wilson a murit marți dimineață, în Jackson, Mississippi, orașul său natal. Acolo unde a crescut, a descoperit muzica și a făcut primii pași spre o carieră care avea să o ducă pe cele mai importante scene ale lumii, artista și-a trăit și ultimele clipe. Jeramiah Howard, medicul legist al comitatului Hinds, a confirmat dispariția artistei.

Cassandra Wilson s-a stins din viață

Vestea a fost transmisă cu profundă tristețe de managerul Cassandrei Wilson. El a anunțat că marea artistă a plecat în liniște, acasă, înconjurată de oamenii dragi.

„Cu profundă tristețe anunțăm dispariția Cassandrei Wilson, artistă de jazz legendară și laureată a premiului Grammy. Cassandra Wilson a trecut la cele veșnice în liniște, acasă, înconjurată de familie, prieteni apropiați și managerul său”, se arată într-un comunicat transmis de managerul ei.

Cassandra Wilson nu a fost doar o cântăreață. Pentru generații întregi, vocea ei a însemnat o stare, o emoție și o poveste. În 2001, revista Time a numit-o „cea mai bună cântăreață a Americii”, o recunoaștere care avea să rămână una dintre cele mai puternice confirmări ale statutului său. Jon Batiste a găsit însă o formulare și mai simplă pentru ceea ce făcea Cassandra Wilson cu vocea sa. Vocea lui Wilson „suna ca Sudul”.

Povestea Cassandrei Wilson a început în Jackson, Mississippi. Era fiica muzicianului Herman B. Fowlkes și a profesoarei Mary Fowlkes, iar muzica a fost prezentă în viața ei încă din primii ani. La doar șase ani, a început lecțiile de pian. Mai târziu, a cântat la clarinet în fanfare și a urcat pe scenele cafenelelor, dar și alături de formații care interpretau coveruri.

În timp ce studia la Millsaps College și la Jackson State University, asculta muzica unor legende precum Miles Davis și Thelonious Monk. Apoi a venit momentul în care visul copilului din Mississippi s-a transformat într-o carieră internațională.

La începutul anilor ’80, Wilson a lucrat cu mari muzicieni de jazz din New Orleans, iar ulterior s-a mutat la New York. Acolo s-a alăturat colectivului M-Base al lui Steve Coleman și a devenit, în cele din urmă, principala vocalistă a grupului.

Două Grammy și o voce devenită legendă

Cassandra Wilson a primit patru nominalizări la premiile Grammy și a câștigat de două ori trofeul pentru cel mai bun album de jazz vocal. În 1997, a fost premiată pentru New Moon Daughter. În 2009, a revenit în lumina reflectoarelor și a câștigat un nou Grammy pentru Loverly.

Adevărata moștenire a aristei a rămas vocea. Acea voce gravă și tulburător de profundă, pe care cei care au ascultat-o o recunoșteau după primele secunde. O voce care purta în ea Sudul Americii, rădăcinile artistei și toate influențele muzicale care i-au marcat existența.

În 2015, Cassandra Wilson a urcat pe scena legendarului Apollo Theater pentru a marca 100 de ani de la nașterea lui Billie Holiday. În același an, artista a lansat Coming Forth by Day, un album dedicat marii cântărețe americane de blues și jazz.

Acesta avea să fie ultimul album al Cassandrei Wilson. În 2022, artista a primit o altă recunoaștere uriașă. National Endowment for the Arts a desemnat-o „Jazz Master”, una dintre cele mai importante distincții oferite unui muzician de jazz în Statele Unite.

Printre cei care au simțit direct influența Cassandrei Wilson s-a numărat Jon Batiste. Pentru el, artista nu a fost doar o legendă a jazzului, ci și un om care i-a influențat profund parcursul.

„Avea un timbru vocal, o frazare și o abordare inconfundabile, iar felul în care împletea muzica folclorică, R&B-ul și muzica diasporei cu genuri experimentale și populare a avut un impact major asupra mea”, a spus Batiste în omagiul său dedicat lui Wilson pe Instagram.

Cuvintele sale au devenit și mai emoționante atunci când și-a amintit de legătura artistei cu locul din care provenea.

„Moștenirea ei din Mississippi a fost întotdeauna prezentă în tot ceea ce făcea, indiferent cât de amplă devenea evoluția sa artistică”, a scris el în descrierea unui videoclip în care apăreau împreună la televiziunea braziliană în 2009. „A fost una dintre primele persoane care m-au dus în turneu în jurul lumii, marea Cassandra Wilson.”

VEZI ȘI: Tragedie în lumea muzicii! Celebra artistă a murit la doar 42 de ani

BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă