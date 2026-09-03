EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Campania de transferuri nu s-a terminat! Ce urmează pentru “câini”

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Andrei Preotu vin cu informații importante despre mutările încercate de Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB.

Vorbim despre ce jucători sunt pregătiți pentru a pleca de la Dinamo și ce sume speră conducerea să obțină.

Discutăm despre cum s-au integrat nou-veniții: cine a dat satisfacție în viziunea lui Nuno Campos și cine trebuie să mai lucreze.

Azi, joi, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

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