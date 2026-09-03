Alertă meteo ANM pentru azi, 3 septembrie. Ploi torențiale, grindină și caniculă în România

Ziua de joi aduce diferențe importante de temperatură și o vreme mai instabilă în numeroase zone ale țării. În regiunile vestice, nordice și centrale, valorile termice vor coborî, în timp ce în sud se menține atmosfera de vară, cu maxime de până la 34 de grade în apropierea Dunării.

Ploile își fac apariția în mai multe regiuni, iar în Maramureș, Moldova, Transilvania și nordul Munteniei sunt posibile episoade de vreme severă, cu averse abundente, furtuni și descărcări electrice. Pe alocuri, precipitațiile pot fi însoțite și de grindină.

În partea de sud-est a țării, condițiile meteo rămân favorabile. Dobrogea va avea parte de mult soare, iar în Bărăgan se vor înregistra temperaturi de până la 32 de grade, menținând senzația de căldură în orele după-amiezii.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, vremea va fi schimbătoare. Intervalele însorite vor alterna cu perioade de instabilitate, când sunt posibile ploi și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade.

În nordul Moldovei sunt prognozate temperaturi mai scăzute

O scădere mai evidentă a temperaturilor este prognozată în nordul Moldovei și în Bucovina. În zona Vasluiului se mai pot atinge 31 de grade, însă în rest valorile vor fi mai scăzute. Aversele pot fi abundente și se pot repeta pe parcursul zilei, iar la munte se pot strânge în jur de 25 de litri de apă pe metru pătrat.

Răcirea se resimte și în Maramureș și în nordul Transilvaniei. Norii vor apărea temporar, iar ploile cu tunete și fulgere pot reveni în mai multe reprize. Local, există și posibilitatea apariției grindinei, în timp ce rafalele de vânt se pot intensifica în timpul episoadelor de ploaie.

În regiunile vestice, mercurul din termometre coboară ușor, dar valorile rămân ridicate și se apropie de 32 de grade. La munte, ploile vor fi mai prezente și pot lăsa într-un interval scurt cantități considerabile de apă.

Pentru Transilvania este anunțată o zi cu vreme schimbătoare. Perioadele cu cer senin vor alterna cu înnorări și averse consistente, mai ales în zonele montane. Nu este exclusă grindina, iar temperaturile se opresc în jurul valorii de 30 de grade, atât cât se estimează la Alba Iulia.

Temperaturi de până la 34 de grade în sudul țării

Oltenia se bucură de mai multă vreme frumoasă, însă căldura se menține. La Slatina sunt prognozate până la 33 de grade, iar în sudul regiunii poate apărea un disconfort termic accentuat. În zonele de deal și munte, ploile de scurtă durată rămân posibile.

Sudul României continuă să fie cea mai caldă zonă a țării, cu maxime care pot ajunge la 34 de grade în Lunca Dunării. În sud-vestul Munteniei, temperaturile ridicate vor accentua senzația de disconfort, în timp ce nordul regiunii poate primi averse torențiale.

În București, soarele va domina cea mai mare parte a zilei, iar termometrele vor indica aproximativ 33 de grade. Spre dimineață, norii se vor înmulți și șansele de ploaie vor crește. Pe timpul nopții, temperatura minimă va ajunge la circa 19 grade.

Averse cu descărcări electrice

La munte, răcirea va fi discretă, însă atmosfera rămâne instabilă. Aversele se pot produce în mai multe zone, fiind însoțite pe alocuri de descărcări electrice, rafale puternice și grindină. Cantitățile de apă pot trece de 25 de litri pe metru pătrat, cu cele mai mari riscuri în Carpații Orientali.

Pe litoral, condițiile rămân bune pentru cei aflați în vacanță. Cerul va fi în mare parte curat, vântul va sufla sub forma unei brize agreabile, iar temperaturile din stațiuni vor urca spre 28 de grade. Apa mării va avea aproximativ 22-23 de grade.

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