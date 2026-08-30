Începe școala și revine coșmarul trezitului de dimineață! Cum îi scoți pe copii din programul de vacanță

Începe școala și revine coșmarul trezitului de dimineață! Cum îi scoți pe copii din programul de vacanță
Cum să reintroducem trezitul pentru școală, sursa-colaj CANCAN.RO
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După o vară cu seri prelungite, filme până târziu și dimineți în care alarma a putut fi ignorată, apropierea noului an școlar înseamnă și revenirea la un program normal de somn. Iar specialiștii avertizează că schimbarea nu ar trebui făcută brusc, în ultima seară de vacanță. Somnul suficient îi ajută pe copii să fie atenți, să se concentreze și să învețe mai bine la școală, iar revenirea treptată la ore mai devreme de culcare poate face primele zile de curs mult mai ușoare.

De la mutarea orei de somn cu 15-30 de minute în fiecare seară până la renunțarea la ecrane înainte de culcare și expunerea la lumină naturală dimineața, câteva schimbări simple pot ajuta organismul copilului să intre din nou în ritmul școlii.

Cum îi scoți pe copii din programul de vacanță

După o vară de vacanțe și nopți târzii, a venit momentul să fie setate din nou alarmele pentru școală. Un somn bun îi ajută pe elevi să rămână concentrați și atenți în timpul orelor, iar specialiștii spun că merită ca părinții să îi readucă treptat pe copii la o rutină înainte de începerea noului an școlar.

„Nu spunem «dormiți bine» fără motiv”, a explicat medicul pediatru Gabrina Dixon, de la Children’s National Hospital. „Chiar îi ajută pe copii să învețe și îi ajută să funcționeze pe parcursul întregii zile.”

Necesarul de somn se modifică pe măsură ce copilul crește. Preșcolarii ar trebui să doarmă până la 13 ore, în timp ce copiii aflați în perioada de tranziție spre adolescență au nevoie de între 9 și 12 ore de somn. În cazul adolescenților, intervalul recomandat este de 8 până la 10 ore de somn.

Problema este că orele de culcare tind să se decaleze în timpul verii. Copiii rămân treji până târziu când dorm la prieteni, fac maratoane de filme, pleacă în vacanțe sau petrec multe ore pe drum și în avion. Iar după câteva săptămâni sau luni în care programul a devenit mult mai permisiv, revenirea bruscă la ora de culcare din timpul școlii poate fi dificilă.

Nu așteptați ultima seară de vacanță

Pentru a readuce programul pe făgașul normal, specialiștii recomandă ca părinții să stabilească ore mai devreme de culcare cu una sau două săptămâni înainte de prima zi de școală. O altă variantă este schimbarea treptată a programului: copilul poate merge la culcare cu 15 până la 30 de minute mai devreme în fiecare seară, până când ajunge la ora potrivită pentru perioada școlii. În felul acesta, organismul are timp să se adapteze, în loc să treacă brusc de la nopțile lungi de vacanță la trezitul devreme pentru școală.

Și ceea ce se întâmplă în ultimele ore înainte de culcare contează. Specialiștii recomandă evitarea unei mese copioase înainte de somn și renunțarea la televizor și la timpul petrecut în fața ecranelor cu aproximativ două ore înainte de culcare. În schimb, seara poate fi rezervată unor activități liniștitoare, care îi transmit treptat organismului că ziua se apropie de sfârșit. Un duș, o baie sau citirea unei povești pot face parte din această rutină.

„Încerci să reduci încărcătura cognitivă a minții”, a explicat dr. Nitun Verma, purtător de cuvânt al American Academy of Sleep Medicine.

Medicul compară procesul cu ceea ce se întâmplă atunci când încetinim o mașină.

„Ar fi ca atunci când conduci și ridici încet piciorul de pe accelerație.”

Ora de culcare poate fi mutată treptat

Părinții își pot adapta planul pentru revenirea la școală în funcție de ceea ce funcționează cel mai bine pentru propriul copil. Nikkya Hargrove, scriitoare și proprietara unei librării independente din Connecticut, începe să mute ora de culcare a fiicelor sale gemene cu 30 de minute mai devreme în săptămâna dinaintea începerii școlii.

Uneori, fetele negociază și cer câteva minute suplimentare pentru a putea rămâne treze și a mai citi. Hargrove consideră că asemenea conversații devin importante pe măsură ce copiii cresc și încep să își susțină singuri dorințele și alegerile.

Iar dacă într-o seară se culcă prea târziu și dimineața următoare nu este tocmai plăcută, experiența poate deveni chiar o lecție.

„Dacă sunt somnoroase și nu le place cum se simt, atunci își dau seama: «Bine, trebuie să mă culc mai devreme»”, a spus Hargrove.

Lumina dimineții ajută creierul să se trezească

Rutina nu se termină însă la culcare. Ceea ce fac copiii dimineața poate conta la fel de mult. Expunerea la lumină naturală după trezire, fie stând lângă o fereastră, fie ieșind afară, poate ajuta creierul să înțeleagă că ziua a început și să intre în starea de activitate, explică Verma. Lumina naturală joacă astfel un rol important în reglarea ritmului zilnic al organismului, mai ales într-o perioadă în care orele de somn și trezire sunt din nou modificate.

Calitatea somnului este la fel de importantă precum durata acestuia. Iar apropierea primei zile de școală poate aduce emoții care îi împiedică pe unii copii să adoarmă, indiferent cât de devreme sunt trimiși în pat. Dixon recomandă părinților să discute cu cei mici pentru a descoperi ce anume îi neliniștește.

Este prima zi într-o școală nouă? Le este teamă că nu își vor face prieteni? Sunt îngrijorați pentru că nu cunosc profesorii sau colegii? Odată identificată sursa anxietății, părinții pot încerca să reproducă înainte de începerea cursurilor unele dintre situațiile care îi sperie pe copii, astfel încât acestea să devină mai familiare.

De exemplu, familia poate vizita școala înainte de prima zi de curs sau copilul își poate întâlni viitorii colegi la un eveniment organizat înaintea începerii anului școlar.

Nu toate familiile pregătesc programul din timp

Săptămânile dinaintea începerii școlii pot fi extrem de aglomerate, iar pregătirea unei rutine perfecte în avans nu este întotdeauna posibilă. Specialiștii în somn spun însă că, în cele din urmă, copiii se vor adapta și îi sfătuiesc pe părinți să facă ceea ce pot, fără să transforme revenirea la program într-o sursă suplimentară de stres.

Până la urmă, nu doar copiii trebuie să se obișnuiască din nou cu trezitul devreme, temele, orele fixe și serile mai scurte. Întreaga familie trece printr-o schimbare de ritm odată cu începutul școlii.

„Eu spun întotdeauna: «Respirați adânc, va fi bine»”, a spus Dixon. „Și pur și simplu începeți acel program.”

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