Relația dintre Irina și Andrei Beleuț s-a terminat rapid. Ce au spus cei doi concurenți de la „Mireasa”

Povestea de dragoste dintre Irina și Andrei Beleuț a ajuns la final la scurt timp după ce au confirmat că formează un cuplu. Concurenți de la „Mireasa” au surprins publicul cu despărțirea neașteptată, mai ales că în urmă cu doar câteva zile afișau o relație aparent fericită.

„Mireasa” a devenit de-a lungul timpului unul dintre formatele de televiziune urmărite intens de publicul din România. Emisiunea le oferă tinerilor veniți din diferite colțuri ale țării ocazia de a se cunoaște, de a construi relații și, pentru unii dintre ei, de a-și găsi partenerul alături de care să își întemeieze o familie.

Competiția matrimonială a ajuns la începutul celei de-a treia săptămâni, iar dinamica dintre participanți s-a schimbat rapid. După ce, cu doar o zi în urmă, în casă erau trei perechi care își asumaseră relația, acum una dintre acestea nu mai există. Irina și Andrei Beleuț sunt primii concurenți din actualul sezon care au decis să meargă pe drumuri separate.

Relația s-a încheiat după câteva zile

Andrei Beleuț și-a făcut cunoscut interesul pentru Irina încă din primele momente ale competiției, înainte ca între cei doi să existe o relație propriu-zisă. Situația a generat și tensiuni cu Mircea, care își exprimase la rândul său sentimentele pentru tânără.

În ediția difuzată astăzi, Simona Gherghe a anunțat că povestea dintre Andrei și Irina s-a încheiat. Concurenta a explicat că lucrurile au evoluat prea repede pentru ea și, considerând că are nevoie să încetinească ritmul, a decis să pună capăt relației.

„Cred că m-am grăbit. S-au întâmplat toate, foarte rapid. Nu m-am simțit liniștită după tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă”, a declarat Irina, la „Mireasa”. „După ce am avut date-ul și a fost sărutul, eram fericiți. A doua zi, înainte de Capricii, a început să plângă, iar mie mi s-a declanșat un gând. Seara, am simțit că Irina nu e în largul ei. Mi-am dat seama când ne sărutam… Probabil, acest mediu, camere, adunat cu pierderea tatălui ei și alte trăiri din trecut, s-au acumulat și a ajuns să fie prea mult pentru ea. Ce e cel mai dureros este faptul că ea a spus că a mai avut o astfel de durere în trecut”, a spus Andrei Beleuț.

„La noi ziua a avut trei luni”

Cu câteva zile înainte de despărțire, Irina și Andrei au avut parte de un moment romantic departe de ceilalți concurenți. Întâlnirea lor din grădină a fost presărată cu discuții și apropieri. Seara s-a încheiat într-o notă pasională, cei doi sărutându-se la finalul întâlnirii.

După difuzarea imaginilor cu cei doi, Simona Gherghe a vrut să afle direct de la concurenți dacă relația lor a trecut la următorul nivel și le-a cerut să spună dacă se consideră, oficial, un cuplu în competiție.

Atât Irina, cât și Andrei au confirmat că formează un cuplu. La scurt timp, Andrei a oferit și câteva detalii despre felul în care a evoluat relația.

„Normal trebuia să zică la prânz, că noi aveam apropieri. Am și zis, uită-te cum se vede la noi, două jumătate noi eram în cunoaștere, la opt ai zis direct cunoaștere și la zece suntem în relație. La noi ziua a avut trei luni”, a declarat Andrei Beleuț.

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