Ispita de la „Insula Iubirii” n-a cucerit nimic în Thailanda, dar și-a luat revanșa în România! A sedus-o, iar la final…

De: Delina Filip 25/10/2025 | 15:41
Narcis Bujor a intrat în atenția publicului după ce a participat ca ispită la „Insula Iubirii”. Totodată, el face parte din trupa de stripperi condusă de Cornel Păsat. Pe Insulă, Narcis s-a remarcat datorită comentariilor sale, de multe ori pertinente, dar care, într-o oarecare măsură, i-au deranjat pe unii dintre concurenți. În privința cuceririlor, musculosul nu prea a ispitit în Thailanda. Se pare că și-a păstrat toate resursele pentru România. A venit pregătit, cu lecția învățată și… a trecut examenul! CANCAN.RO are imagini tari cu ispita Narcis și noua cucerire! 

Narcis Bujor face ce face și nu se lasă până nu își demonstrează abilitățile de cuceritor! Dacă în emisiune a ratat, in viata personala nu lasă nimic la voia întâmplării. Așadar, zilele trecute, s-a îmbrăcat frumos, s-a parfumat și a ieșit la agățat! Și ghiciți ce?! „Antrenamentul” din Thailanda se pare că i-a prins bine! Iată de ce spunem asta.

Nu a înscris pe Insula Iubirii, dar întors în România a arătat ce poate! Ispita Narcis în acțiune!

CANCAN.RO l-a surprins seara trecută pe Narcis Bujor într-un local din nordul Capitalei. Îmbrăcat într-o ținută all black, cu un tricou care îi lăsa la vedere muchii bine lucrați la sală, dar și cu zâmbetul la purtător, Narcis a intrat în club pregătit să facă ravagii. Nu a trecut mult timp că, ispita masculină s-a aciuat cu niște domnișoare singure și dornice de distracție.

Se pare că toate resursele pe care le-a păstrat în Thailanda au fost acum descătușate: Narcis a intrat în acțiune ca un adevărat profesionist al cuceririlor. Le-a întrebat dacă doresc ceva de băut, a schimbat câteva vorbe cu două dintre ele, ca puțin mai târziu să aleagă. Și ce credeți că a ales?! Fosta ispită masculină s-a axat pe o tânără șatenă care semăna izbitor cu ispita Teodora. Oare lui Narcis să-i fie dor de Insulă?!

Narcis Bujor și sosia Teodorei de pe insulă – sărut pasional

Toată seara Narcis Bujor a fost foarte atent la noua sa cucerire. A stat numai cu ea pe ringul de dans, a ținut-o în brațe și …a sărutat-o.

Se pare că perioada petrecută în Thailanda i-a prins bine ispitei masculine. Nu de alta, dar dacă pe Insula Iubirii nu a putut cuceri pe nimeni, Narcis și-a făcut acolo încălzirea, iar în România lucrurile s-au schimbat! Narcis și-a arătat abilitățile de cuceritor, iar seara a fost cum nu se poate mai fierbinte! Mai multe imagini vedeți în galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție!

