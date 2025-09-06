Ispita de la Insula Iubirii a păcălit o țară întreagă! Le-a vrăjit pe Maria Avram și Teodora, dar a fost deconspirat! Avea iubită acasă de ani buni!

Bombele de la Insula Iubirii continuă! După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit că Maria a cedat nervos, când l-a văzut pe Marius cu Oana Monea și pe Cătălin proaspăt combinat Teodora Racoș, am revenit cu detalii! După ce a lăsat-o pe concurentă cu ochii în soare, deși pe Insulă a încercat să o cucerească zi de zi, Cătălin a rămas o perioadă cu Teo. Ce a urmat acasă depășește orice scenariu! Bărbatul a fost prins cu mâța-n sac mai ceva decât copiii!

După ce Marius a părăsit Insula cu Oana Monea, Maria a decis să plece totuși singură, nu cu Cătălin, cu care a stat zi de zi în emisiune. După filmări, ispitele și concurenții s-au întâlnit cu toții în club, în Phuket. Așa se face că Maria a fost nevoită să asiste la sărutările fierbinți dintre soțul său și Oana și nu numai, din păcate.

După ce a rămas fără partenerul său de zece ani, a rămas și fără Cătălin! Se pare că acesta a uitat-o de tot și s-a combinat în club cu Teodora Racoș, imediat după bonfire-ul final. Vorba aceea, de la ispită la ispită! Când a văzut că fetele i-au suflat ambii bărbați, Maria ar fi cedat nervos și ar fi ieșit din club plângând!

Acum, să vă spunem ce s-a ales de noul cuplu Teodora- Cătălin, căci nu au făcut purici prea mulți! Bărbatul n-ar fi jucat doar la două capete, ci la trei! Culmea culmilor!🤣

În timp ce le vrăjea pe Maria și Teodora, Cătălin ar fi avut iubită acasă!

După ce s-a sărutat cu ea în club, sub privirile disperate ale Mariei, care rămăsese și fără el, și fără Marius, Cătălin a continuat relația cu Teodora și în România! Ajunși înapoi acasă, cei doi au decis că merită să dea o șansă aventurii lor din Asia și să încerce o relație. Doar să încerce, însă, căci n-a fost să fie!

Chiar dacă Teodora părea entuziasmată de tatonările dintre ea și Cătălin și îl privea pe acesta cu ochi buni, la doar câteva săptămâni de la debutul relației lor, șatena ar fi aflat un adevăr cutremurător: Cătălin ar fi avut iubită! Și nu de ieri, de azi, ci de ani întregi!

Sursele CANCAN.RO susțin că ispita masculină ar fi avut o relație de lungă durată pe tot parcursul emisiunii de la Antena 1. În timp ce el încerca din greu să o ispitească pe Maria și se săruta cu ea în toaletă, la dream date, iubita lui îl aștepta cumințică acasă! 🤣

Nu știm cum, dar Teodora a reușit să afle, totuși, crudul adevăr în legătură cu partenera oficială a lui Cătălin. Așa se face că, imediat când a descoperit că acesta a jucat la trei capete și că iubita îl așteaptă încă, Teodora ar fi făcut o criză și i-ar fi dat papucii ispitei!

Încurcate sunt căile Domnului, dar, pare-se, minciuna chiar are mereu picioare scurte! După ce a dat-o uitării pe Maria, apoi a fost el însuși părăsit de către Teodora, Cătălin ar fi revenit în brațele iubitei, care l-a așteptat fără prea multe obiecții în tot acest timp, spun sursele.

