Kennya ex-Chefi la cuțite, adevărul despre Narcis Bujor de la Insula Iubirii. De ce nu a mers relația cu ispita masculină

Narcis, una dintre cele mai apreciate ispite masculine din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, atrage atenția nu doar în cadrul show-ului, ci și în viața de zi cu zi, fiind cunoscut pentru farmecul său și pentru faptul că știe cum să cucerească. Acesta a avut o relație cu frumoasa, Kennya, femeia ce i-a pus inima pe jar.

Fosta concurentă de la Chefi la cuțit, cunoscută și în mediul online datorită platformelor pentru adulți, a povestit ce a fost între ei doi. Kennya și Narcis au format un cuplu pentru o scurtă perioadă de timp, însă s-au despărțit din cauza nepotrivirilor de caracter și a viziunilor diferite pentru viitor.

„A fost ceva scurt, nu putem spune neapărat că am avut o relație. Am încercat, ne-am văzut, ne-am plăcut unul pe altul, dar fiecare era pe drumul lui, nu puteam să ne încurcăm. Noi ne știm de 5 ani, dar el, o perioadă, nu a venit în București. Venea doar o dată pe an, mai tatua, după care pleca. Dar în urmă cu 2 ani am început să mai vorbim, să ne vedem, se fac acum doi ani în noiembrie”, a spus Kennya pentru Spynews.ro.

Narcis a ajutat-o pe Kennya la contentul pentru adulți

Pe numele ei real, Oana Stamate, a afirmat că Narcis a mers să o viziteze de mai multe ori și a ajutat-o cu contentul pentru platformele sale dedicate adulților, însă nu ar fi locuit niciodată la ea. Ei s-au văzut de mai multe ori în acea perioadă, formând și un cuplu pentru o perioadă scurtă de timp. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite i-a dat cheile de la casa ei ispitei în perioada în care a fost plecată în America, pentru ca bărbatul să aibă grijă de pisicile ei.

Ea a povestit că Narcis Bujor încerca să-și facă timp pentru a se îngriji de pisicile ei, moment în care mergea de la Galați la București.

„Am făcut niște filmulețe, am făcut împreună, m-a ajutat pentru content. Eu când l-am cunoscut pe Narcis, el făcea bani din tatuaje și făcea bine, nu avea nevoie de casa mea. Tatua mai mult în Austria, venea din când în când pe la București, tatua și pe aici, ne vedeam în zilele acelea. El nu prea stătea pe la mine în perioada aceea. O singură dată a avut cheile de la casa mea, cât eu am fost plecată în America. Atunci stătea câteva zile la București, câteva zile la Galați. I-am lăsat cheile ca să mai treacă pe la pisicile mele; uneori chiar făcea un efort să vină până la București doar ca să stea cu pisicile mele”, a mai povestit Kennya.

