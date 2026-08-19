Alertă în România! Un deținut a evadat din Penitenciarul Baia Mare: le-a mărturisit colegilor de celulă că vrea să-și ucidă soția

Este alertă în România! Un deţinut de la Penitenciarul Baia Mare a evadat, miercuri după-amiază, 19 august, de la un punct de lucru din municipiu. Oamenii legii au dat alarma și au demarat căutările. De asemenea, polițiștii îi avertizează pe cei care îl văd să nu îl abordeze şi să sune la 112. Înainte de a evada, deținutul le-a mărturisit colegilor că intenționează să își ucidă soția.

Alertă în Baia Mare, după ce un deținut care lucra pe un șantier a evadat de la locul de muncă, din zona Liceului „Emil Racoviţă” din municipiu. Bărbatul căutat acum de autorități se numeşte Dorel Dorin Moldovan și are domiciliul în comuna Coroieni, sat Vălenii Lăpuşului.

„Astăzi, 19 august a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş au fost informaţi cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 28 de ani, privat de libertate, ar fi părăsit un punct de lucru exterior fără încuviinţare. Imediat după primirea sesizării, au fost declanşate activităţi specifice de căutare, fiind mobilizate efective în vederea depistării acestuia. Persoanele care deţin informaţii ce pot conduce la identificarea sau localizarea bărbatului sunt rugate să nu îl abordeze şi să apeleze de îndată numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112”, a transmis IPJ Maramureş.

Le-a mărturisit colegilor că intenționează să își ucidă soția

În urma celor întâmplate, un detaliu alarmant a ieșit la iveală după evadare. În discuțiile cu alți deținuți, bărbatul ar fi afirmat că „merge acasă să-şi omoare soţia”. Se pare că, înainte să evadeze, bărbatul s-ar fi certat cu soția la telefon. Mai exact, femeia i-ar fi reproșat că nu și-a văzut copiii de luni de zile.

Având în vedere gravitatea situației, Poliția a instituit mai multe filtre la ieșirile din oraș pentru a-l găsi. Echipajele de poliție îl caută pe bărbat inclusiv pe malurile Săsarului din Baia Mare, unde ar fi fost semnalată prezența lui.

De asemenea, poliția a trimis un echipaj și în localitatea de domiciliu a soției bărbatului evadat, în comuna Coroieni. Filtre de poliție sunt instituite și în Târgul Lăpuș.

Oricine poate oferi informații despre prezența acestuia este rugat să sune de urgență la numărul de urgență 112. Mai mult, polițiștii îi avertizează pe cei care îl văd să nu îl abordeze, ci să contacteze autoritățile.

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