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Dani Mocanu, ”șef de penitenciar” la Jilava. Cu ce se ocupă zi de zi

De: Simona Vlad 19/08/2026 | 13:38
Dani Mocanu, audiat într-un nou dosar
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Dani Mocanu a fost transferat de la Penitenciarul Rahova la Jilava, unde încearcă să se implice în cât mai multe activități desfășurate în spatele gratiilor. Manelistul, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, ar fi ajuns să coordoneze activitatea deținuților din cadrul unui atelier de creație.

Dani Mocanu se află în continuare în penitenciar, după ce cererile sale pentru a ieși la muncă ar fi fost respinse. Considerat un deținut care prezintă un grad ridicat de risc, artistul nu ar fi primit până în prezent permisiunea de a desfășura activități de muncă în afara penitenciarului. În schimb, acesta s-ar fi înscris la mai multe programe și activități organizate în interiorul Penitenciarului Jilava.

Dani Mocanu, implicat în activitățile din penitenciar

Potrivit informațiilor apărute, Dani Mocanu ar fi încercat să se implice cât mai mult în activitățile educative desfășurate în penitenciar. Scopul ar fi acela de a acumula puncte și credite care pot conta ulterior în procedurile privind eliberarea condiționată. Astfel, manelistul ar fi ajuns să aibă un rol important în cadrul atelierului de creație din penitenciar. Mai exact, potrivit surselor citate, Dani Mocanu ar supraveghea activitatea celorlalți deținuți care participă la program. Artistul ar verifica dacă aceștia își îndeplinesc sarcinile și ar anunța ofițerul de supraveghere în situația în care unul dintre deținuți nu respectă regulamentul interior.

Ce alte activități ar desfășura manelistul la Jilava

Dani Mocanu nu s-ar limita doar la activitatea din atelierul de creație. Potrivit informațiilor, acesta s-ar fi înscris la mai multe programe organizate în penitenciar. Printre acestea s-ar număra activități religioase, dar și cursuri care au ca scop reintegrarea socială a persoanelor private de libertate. Manelistul ar merge, de asemenea, la biserică și ar participa la cursuri cu tematică religioasă. În plus, potrivit acelorași surse, acesta ar frecventa în mod regulat și sala de forță din penitenciar.

Dani Mocanu este evaluat periodic de psihologii penitenciarului

În perioada petrecută la Jilava, manelistul beneficiază și de evaluări psihologice periodice. Manelistul este testat periodic și poate primi consiliere din partea psihologilor din cadrul penitenciarului. Până în prezent, acesta nu ar fi primit nicio ieșire din penitenciar. În schimb, sursele susțin că Dani Mocanu este vizitat în continuare de membrii familiei.

Artistul își ispășește pedeapsa de patru ani de închisoare cu executare, în urma condamnării pentru tentativă de omor. Implicarea sa în activitățile educative și de reintegrare din penitenciar ar putea avea un rol în evaluarea sa ulterioară în cadrul procedurilor privind eliberarea condiționată. Deocamdată, însă, Dani Mocanu rămâne încarcerat, iar situația sa este monitorizată în continuare de reprezentanții sistemului penitenciar.

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