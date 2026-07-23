El este concurentul de la Survivor căruia medicii i-au amputat piciorul. Mesajul transmis de Lucian Popa: ”A scăpat cu viață”

Un incident grav petrecut în Republica Dominicană, în timpul filmărilor pentru ediția grecească a competiției Survivor, a dus la rănirea severă a unui fost concurent. Stavros Flores, participant în sezonul trecut, a suferit o accidentare extrem de serioasă, iar medicii au fost nevoiți să îi amputeze parțial piciorul.

Lucian Popa, aflat și el în Republica Dominicană pentru filmările versiunii românești, a relatat cum s-a produs tragedia și ce l-a impresionat cel mai mult în urma incidentului.

Prima imagine cu concurentul mutilat la Survivor

Fostul concurent se afla în apă în momentul în care o barcă a trecut peste el, lovindu-l și provocându-i o rană profundă la picior. Potrivit lui Lucian Popa, impactul a fost atât de puternic încât medicii nu au putut salva membrul. Stavros Flores a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus intervenției chirurgicale.

În ciuda situației dramatice, tânărul de 22 de ani a avut o reacție care l-a marcat profund pe Lucian Popa. Acesta a povestit momentul în care mama lui Stavros a venit la spital, vizibil devastată de cele întâmplate. Concurentul, proaspăt operat, i-a spus mamei sale:

„Un moment foarte impresionant a fost când mama lui, țin minte că l-a vizitat pe patul de spital, imediat după operație și era foarte afectată, plângea, iar Stavros a întrebat-o de ce nu se bucură, pentru că el a scăpat cu viață”.

Lucian Popa şi-a arătat solidaritatea faţă de Stavros

Producătorii Survivor Grecia au transmis atunci că starea lui Stavros era gravă, dar stabilă, iar tânărul se afla în afara oricărui pericol. Echipa a anunțat și suspendarea temporară a difuzării show-ului, până la finalizarea investigațiilor privind accidentul.

„Concurentul rămâne internat în spital în stare gravă, dar stabilă, și este în afara oricărui pericol. Până când cauzele incidentului nu vor fi investigate pe deplin, transmisia televizată a programului este suspendată”, au transmis producătorii.

Intervenția chirurgicală a fost finalizată cu succes, iar Stavros Flores se află acum în afara oricărui risc, recuperându-se după accidentarea care i-a schimbat viața.

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