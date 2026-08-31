Marian Grozavu donează inelul de 15.000 de euro cu care plănuia s-o ceară de soție pe Bianca Dan: ”Îl dau cu inima deschisă”

Marian Grozavu a făcut o dezvăluire neașteptată despre inelul de logodnă pregătit pentru Bianca Dan. Afaceristul voia să o ceară în căsătorie în această vară, într-o vacanță specială. După despărțire, însă, planul lui s-a dus pe apa sâmbetei. La „Dan Capatos Show”, Marian a povestit cum a pregătit inelul în secret. Bijuteria are un diamant de 1,5 carate și valorează aproximativ 15.000 de euro. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Marian spune că despărțirea de Bianca a venit după o perioadă complicată. Cei doi s-au distanțat după experiența de la „Insula Iubirii”. Totuși, afaceristul a declarat că a decis să treacă peste probleme. Vezi emisiunea integrală aici!

„Inelul ăsta de logodnă l-am pregătit în secret. El a fost cumva făcut de Claudiu, tot de la Insulă. Mi-a adus el piatra din America, s-a ocupat de inel un bijutier de-ai lui, și mi-a făcut acest inel. Eu aveam de gând ca în această vară să mergem într-o vacanță exotică undeva, ca să i-l dau, să-i propun să fie soția mea. Nu voiam să fie ceva simplu, uite, hai la un restaurant. Căsătoria, cererile în căsătorie sunt momente speciale. Și atunci eu am așteptat momentul ăsta. (…) Bineînțeles, a fost și hype-ul ăsta de la Insulă, în care noi, după Insulă, îți dai seama că ne-am cam distanțat. Au fost foarte multe reproșuri asupra comportamentului pe care l-a avut ea și apropierea unei persoane. A început să-mi pună un semn de întrebare. Am discutat, a zis: «Bine, ok, hai să facem pace». Am trecut peste, ne vedem de viitor. Am trecut peste tot ce a făcut acolo, urmând ca, după aceea, această vară să fim undeva cu inelul pe mână.”

Bianca Dan a găsit inelul înainte de despărțire

Planul lui Marian a fost însă descoperit înainte ca cererea să mai aibă loc. Bianca ar fi găsit inelul ascuns de fostul partener.

„În timpul ăsta a descoperit inelul. Deci, înainte să se despartă de mine, ea știa că eu aveam de gând să o cer. Îl băgasem undeva, printr-o geantă de-a mea. L-am băgat în spatele unor haine. L-a găsit și știa. Deci nu poți să zici că ea s-a despărțit de mine și apoi a aflat. Ea bănuia de mai multe ceea ce voiam să fac. Noi ne-am despărțit în martie și ea știa din noiembrie.”

Marian a vorbit și despre comentariile celor care au urmărit relația lui cu Bianca. Unii oameni au considerat că despărțirea era inevitabilă. Fostul concurent spune însă că el a cunoscut-o pe Bianca în profunzime. A încercat să accepte inclusiv lucrurile care nu funcționau între ei.

„Știi cum e din afară… Eu am trei, patru ani cu ea. Știu și părțile bune, și părțile rele. Eu întotdeauna, cum să zic, le-am văzut pe alea bune și la alea rele întotdeauna am încercat să lucrăm la ele. Așa e când iubești. Accepți omul așa cum e. Dar când deja nu mai iubești, începi să-i vezi toate defectele. Puteam să-i duc eu și luna de pe cer dacă nu mai simțea.”

Marian Grozavu nu mai vrea să vândă inelul de 15.000 de euro

Inițial, Marian anunțase că vrea să vândă sau să doneze inelul. Acum, însă, spune clar că nu mai vrea să obțină bani din bijuterie. El își dorește ca inelul să ajungă la un cuplu care urmează să se căsătorească.

„Foarte multă lume mă critică. Zic: «De ce nu-l vinzi și donezi banii? De ce faci asta?» Nu știu ce să zic. Eu am pus foarte mult suflet în acest inel și l-am construit după sufletul și asemănarea mea. Banii nu m-ar satisface. Poate banii să-i donez, nu știu unde ajung. Poate ajung într-un buzunar. Poate ar trebui să fac eu fapte bune. Ideea e că aș vrea să-l dau cu inima deschisă. Nu e ca și cum vreau să scap de el că mi-a adus ceva rău. Acest inel chiar mi-a adus, în momentul respectiv, când l-am văzut, eram cel mai fericit.”

Marian a explicat și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care va primi inelul. Nu vrea ca bijuteria să ajungă pur și simplu la cineva care își dorește un obiect valoros.

„Zici că eu mă ceream pe mine în căsătorie cu el și aș vrea să transmit acest sentiment unei persoane sau unui cuplu care au deja nunta planificată și făcută. Ar fi o primă condiție. Și cel mai apropiat, dacă e cineva care are peste o săptămână, peste două săptămâni, mă întâlnesc cu ei, vorbesc cu ei. Și atunci, personal, dacă persoana respectivă se potrivește, îl dau. Că toată lumea a venit la mine: «Dă-mi-l mie, că eu mă mărit peste doi ani!»

Marian Grozavu are deja câțiva candidați pentru inel

Afaceristul spune că a primit deja mai multe mesaje de la persoane interesate.

„Am făcut deja o listă de vreo cinci persoane. Mai aștept câteva zile, urmând ca săptămâna asta să decid cui îl voi da. Ideea e că aș vrea să știu că se bucură de el.”

Marian Grozavu nu a dezvăluit încă cine sunt persoanele aflate pe lista lui. Decizia finală ar urma să fie luată în perioada următoare.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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