Marian Grozavu și Bianca Dan, confruntare la Dan Capatos Show. Val de reproșuri în direct: ”Nu mai vorbi despre mine! Treci peste”

Bianca Dan și Marian Grozavu s-au confruntat în direct la „Dan Capatos Show”. Bianca a intervenit după declarațiile acestuia. Aceasta a vrut să lămurească mai multe afirmații făcute de Marian și i-a cerut public să nu mai vorbească despre ea. Găsești toate detaliile pe CANCAN.ro!

Discuția dintre cei doi a devenit rapid tensionată. Bianca a insistat să menționeze faptul că și-a văzut de viața ei după despărțire. Fosta parteneră a lui Marian susține că i-a transmis deja să nu mai vorbească despre ea. Bianca spune că inclusiv familia sa i-ar fi cerut același lucru. Vezi emisiunea integrală aici!

„Bate apropouri și vorbește ce nu trebuie. Ce te-am rugat, Marian, acum două luni, să nu mai vorbești de mine? Inclusiv mama te-a rugat asta. Vorbește de inelul tău de 15.000 și nu de mine, ca idee. Marian, treci peste, nu mai vorbi despre mine, treci peste. Nu ai mai vorbit… Și acum vorbești, asta faci acum, vorbești. Ce înseamnă ironiile astea? Marian, ce înseamnă glumele astea proaste? Ce-i cu tine? Stai foarte bine, vorbește, te rog. Te rog, am intrat să te rog frumos, de față cu toată lumea, nu mai vorbi despre mine. Am și eu familia mea care te-a iubit și te-a rugat, prin mine, ți-am transmis să nu mai vorbești despre mine.”

„Faptul că nu te-am mai iubit și am plecat a fost ceva corect”

Bianca a reacționat și la afirmațiile lui Marian despre greșelile pe care le-ar fi iertat în relație. Ea susține că despărțirea a fost o decizie asumată. Bianca spune că nu consideră plecarea sa o greșeală față de fostul partener.

„Toate apropourile, că asta e, că mi-am învățat lecția. Ce lecție, Marian? Tu spui că am fost lângă tine, că mulțumești pentru atâtea. Ți-ai învățat lecția ca și când eu eram ceva rău? Faptul că nu te-am mai iubit și am plecat, asta a fost ceva corect față de tine. Am fost corectă.”

Marian a încercat să explice că au existat lucruri pe care le-ar fi considerat greșeli.

„Ce să ierți, Marian? Ce să ierți? Eu cum am iertat tot când te-am cunoscut, pentru multe chestii. Ce să ierți?”

Bianca Dan susține că relația nu mai funcționa de un an

Unul dintre cele mai importante momente ale confruntării a venit când Bianca a vorbit despre relația lor. Aceasta a declarat că problemele dintre ea și Marian existau cu mult înainte de participarea la „Insula Iubirii”.

„Relația noastră nu mai funcționa înainte de Insulă, cu un an de zile. Și totuși stăteam așa, ne complaceam. Nu cum spune el. Eu am muncit cot la cot cu el, nu cum spune el. În primul an n-a mers afacerea. Am fost la pământ amândoi. Și al doilea an ne-am ridicat amândoi.”

De ce au mers la „Insula Iubirii”, dacă relația era deja fragilă

Dan Capatos a vrut să afle de ce cei doi au acceptat participarea la emisiune. Bianca a explicat că relația devenise monotonă. Fosta parteneră a lui Marian a susținut că exista un motiv pentru care au ajuns în emisiune. Ea spune că problemele sentimentale erau deja prezente.

„Aveam nevoie pentru alte lucruri. Poate era foarte mare monotonie, dar am tot spus-o.”

Bianca Dan: „Domnul Marian și-a dorit și i-a plăcut foarte mult atenția”

În timpul discuției, Bianca a declarat că Marian era interesat de expunerea publică. Acesta a respins ideea că ar urmări notorietatea. Cei doi au ajuns să discute inclusiv despre activitatea lor profesională. Marian a susținut că își câștigă banii din imobiliare, nu din promovări online.

„Domnul Marian și-a dorit. I-a plăcut foarte mult atenția și expunerea.”

Marian a reacționat imediat și a explicat că nu depinde financiar de activitatea din mediul online.

„Eu nu fac bani din promovare online sau influencer. Eu fac bani prin imobiliare și făceam bani și înainte. Mie nu-mi trebuie urmăritori, cum ai tu nevoie să promovezi anumite lucruri. Înțelegi?”

Bianca Dan susține că a stat pe banii ei în perioada dificilă

Un alt subiect discutat în direct a fost situația financiară a celor doi. Bianca a susținut că lucrurile au fost dificile pentru amândoi. Bruneta a precizat că, la un moment dat, Marian nu mai avea bani.

„N-aveam niciun ban, știe. N-am avut noi un an de zile. Eu am stat pe banii mei și nu-mi pare rău.”

Dan Capatos a întrebat-o pe Bianca dacă situația financiară a influențat dispariția sentimentelor. Aceasta a explicat că primul an al relației au fost dificili. Cei doi ar fi trecut împreună prin perioade în care nu aveau aproape nimic.

„În primul an nu aveam nimic. Amândoi mâncam pe bancă. Așa e. Chiar el a declarat. În al doilea an ne-am ridicat.”

Bianca a insistat că nu a plecat din relație din cauza banilor. Ea susține că problemele sentimentale existau deja de mult timp.

Confruntarea dintre Bianca Dan și Marian Grozavu, în direct

Discuția dintre cei doi foști parteneri a scos la iveală versiuni diferite despre relația lor. Marian a vorbit despre greșelile pe care le-ar fi acceptat. Bianca a insistat că despărțirea a venit după ce sentimentele sale au dispărut. În timpul intervenției, Bianca i-a cerut fostului partener să înceteze să discute despre ea. Ba mai mult, aceasta a spus că și-a asumat despărțirea și vrea să meargă mai departe.

„Te rog frumos, nu mai vorbi despre mine, da? Atât. Eu nu vorbesc despre tine. Deci, te rog frumos, te rog atât. Te rog. Eu te-am lăsat liniștit. Mi-ai spus că nu putem să rămânem nici măcar amici. A fost ok. Nu te-am deranjat. Te rog, nu mai vorbi despre mine.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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