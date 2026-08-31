Ultimele mărturisiri ale Ancăi Pandrea, înainte să moară. Actrița era dependentă de oxigen și evita să iasă din casă

Înainte să se stingă din viață, Anca Pandrea a făcut unele dintre cele mai emoționante mărturisiri. Marea actriță a povestit despre perioada dificilă prin care a trecut, despre problemele de sănătate care i-au schimbat viața, dar și despre omul pe care l-a simțit aproape chiar și la ani buni după ce acesta a plecat din această lume. Acum, cuvintele sale capătă o cu totul altă însemnătate.

Anca Pandrea a povestit cât de mult i-au afectat problemele de sănătate viața de zi cu zi. Temperaturile ridicate i-au făcut zilele și mai dificile, iar medicul i-a recomandat să evite căldura și să rămână cât mai mult în locuință.

Anca Pandrea, ultima mărturisire înainte să moară

Actrița a dezvăluit că a fost diagnosticată cu insuficiență cardiacă și respiratorie și că a devenit dependentă de oxigen. Pentru momentele în care a ieșit din casă, a avut un dispozitiv portabil, iar în locuință a folosit un alt aparat.

„În aceste zile, când afară e mult prea cald, stau în casă, unde este răcoare. Oricum, sunt dependentă de oxigen. Ca să pot respira mai bine, port mereu după mine o geantă cu dispozitivul de oxigen portabil, dar am și oxigen static, acasă, lângă pat, e un aparat pe rotile, cu fire. Sunt dependentă, da, tot timpul de oxigen, e obligatoriu să îl folosesc mereu”, a spus actrița pentru Click!

Dincolo de suferințele fizice, Anca Pandrea a făcut o mărturisire care a impresionat profund. Actrița a povestit despre casa în care și-a păstrat cele mai importante amintiri și despre felul în care a continuat să-l simtă aproape pe Iurie Darie. Actorul a murit în 2012, însă Anca Pandrea a spus în repetate rânduri că nu l-a simțit niciodată cu adevărat plecat. În casa în care a păstrat obiectele și tablourile care i-au aparținut, actrița a găsit o formă de alinare.

„De fapt, nu sunt singură, simt că Iura este cu mine, îi vorbesc, îi povestesc, ca și cum m-ar asculta, ca și acum ar fi, aici, în casă. E ca și cum n-ar fi plecat niciodată. Îi simt prezența și asta îmi dă puterea să trec peste greutăți”, a mărturisit actrița.

Anca Pandrea a explicat și ce a însemnat pentru ea locuința moștenită de la bunica sa. Acolo și-a construit universul după pierderea lui Iurie Darie și a păstrat lucrurile care i-au rămas de la omul iubit.

„Aici, în casa bunicii mele, căci de la ea am moștenit-o, am lumea mea”, a spus artista.

N-a renunțat nicio clipă la Iurie Darie

Actrița a povestit despre felul în care și-a dus viața în acea perioadă. În ciuda problemelor cu care s-a confruntat, ea a spus că a ales să meargă înainte și să se bucure de lucrurile simple.

„Dacă ne plângem, ce rezolvăm? Mă descurc din ce am. Încerc să trăiesc frumos, în liniște. Le doresc tuturor să-și găsească pacea și să meargă mai departe. În plus, vara gătesc mâncăruri nu foarte scumpe, trebuie să mâncăm ceva mai ușor”, a declarat Anca Pandrea.

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. În urma ei au rămas o carieră impresionantă, numeroase amintiri și o poveste de iubire care a continuat să-i definească viața și după dispariția lui Iurie Darie. Ultimele sale mărturisiri despre el au devenit acum cu atât mai emoționante. Actrița a spus că nu s-a simțit singură, pentru că a continuat să creadă că Iurie Darie îi era aproape.

„Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine, îi vorbesc, îi povestesc, ca și cum m-ar asculta, ca și acum ar fi, aici, în casă. E ca și cum n-ar fi plecat niciodată. Îi simt prezența și asta îmi dă puterea să trec peste greutăți”, a spus Anca Pandrea.

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