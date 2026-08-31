Ultimele mărturisiri ale Ancăi Pandrea, înainte să moară. Actrița era dependentă de oxigen și evita să iasă din casă

Ultimele mărturisiri ale Ancăi Pandrea, înainte să moară. Actrița era dependentă de oxigen și evita să iasă din casă
Anca Pandrea
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Înainte să se stingă din viață, Anca Pandrea a făcut unele dintre cele mai emoționante mărturisiri. Marea actriță a povestit despre perioada dificilă prin care a trecut, despre problemele de sănătate care i-au schimbat viața, dar și despre omul pe care l-a simțit aproape chiar și la ani buni după ce acesta a plecat din această lume. Acum, cuvintele sale capătă o cu totul altă însemnătate.

Anca Pandrea a povestit cât de mult i-au afectat problemele de sănătate viața de zi cu zi. Temperaturile ridicate i-au făcut zilele și mai dificile, iar medicul i-a recomandat să evite căldura și să rămână cât mai mult în locuință.

Anca Pandrea, ultima mărturisire înainte să moară

Actrița a dezvăluit că a fost diagnosticată cu insuficiență cardiacă și respiratorie și că a devenit dependentă de oxigen. Pentru momentele în care a ieșit din casă, a avut un dispozitiv portabil, iar în locuință a folosit un alt aparat.

„În aceste zile, când afară e mult prea cald, stau în casă, unde este răcoare. Oricum, sunt dependentă de oxigen. Ca să pot respira mai bine, port mereu după mine o geantă cu dispozitivul de oxigen portabil, dar am și oxigen static, acasă, lângă pat, e un aparat pe rotile, cu fire. Sunt dependentă, da, tot timpul de oxigen, e obligatoriu să îl folosesc mereu”, a spus actrița pentru Click!

Anca Pandrea

Anca Pandrea

Dincolo de suferințele fizice, Anca Pandrea a făcut o mărturisire care a impresionat profund. Actrița a povestit despre casa în care și-a păstrat cele mai importante amintiri și despre felul în care a continuat să-l simtă aproape pe Iurie Darie. Actorul a murit în 2012, însă Anca Pandrea a spus în repetate rânduri că nu l-a simțit niciodată cu adevărat plecat. În casa în care a păstrat obiectele și tablourile care i-au aparținut, actrița a găsit o formă de alinare.

„De fapt, nu sunt singură, simt că Iura este cu mine, îi vorbesc, îi povestesc, ca și cum m-ar asculta, ca și acum ar fi, aici, în casă. E ca și cum n-ar fi plecat niciodată. Îi simt prezența și asta îmi dă puterea să trec peste greutăți”, a mărturisit actrița.

Anca Pandrea a explicat și ce a însemnat pentru ea locuința moștenită de la bunica sa. Acolo și-a construit universul după pierderea lui Iurie Darie și a păstrat lucrurile care i-au rămas de la omul iubit.

„Aici, în casa bunicii mele, căci de la ea am moștenit-o, am lumea mea”, a spus artista.

N-a renunțat nicio clipă la Iurie Darie

Actrița a povestit despre felul în care și-a dus viața în acea perioadă. În ciuda problemelor cu care s-a confruntat, ea a spus că a ales să meargă înainte și să se bucure de lucrurile simple.

„Dacă ne plângem, ce rezolvăm? Mă descurc din ce am. Încerc să trăiesc frumos, în liniște. Le doresc tuturor să-și găsească pacea și să meargă mai departe. În plus, vara gătesc mâncăruri nu foarte scumpe, trebuie să mâncăm ceva mai ușor”, a declarat Anca Pandrea.

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. În urma ei au rămas o carieră impresionantă, numeroase amintiri și o poveste de iubire care a continuat să-i definească viața și după dispariția lui Iurie Darie. Ultimele sale mărturisiri despre el au devenit acum cu atât mai emoționante. Actrița a spus că nu s-a simțit singură, pentru că a continuat să creadă că Iurie Darie îi era aproape.

„Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine, îi vorbesc, îi povestesc, ca și cum m-ar asculta, ca și acum ar fi, aici, în casă. E ca și cum n-ar fi plecat niciodată. Îi simt prezența și asta îmi dă puterea să trec peste greutăți”, a spus Anca Pandrea.

VEZI ȘI: Doliu în lumea teatrului! A murit actrița Anca Pandrea

Boala gravă de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Marele regret cu care a murit Anca Pandrea. Dorința neîmplinită a actriței: ”Nu am reușit”
Marele regret cu care a murit Anca Pandrea. Dorința neîmplinită a actriței: ”Nu am reușit”
Doliu în lumea teatrului! A murit actrița Anca Pandrea
Doliu în lumea teatrului! A murit actrița Anca Pandrea
Cum a cucerit-o Dan Alexa pe Andreea Popescu, de fapt: „N-am cum să-l uit! M-am simțit femeie”
Cum a cucerit-o Dan Alexa pe Andreea Popescu, de fapt: „N-am cum să-l uit! M-am simțit femeie”
Patrice Cărăușan a dezvăluit sexul bebelușului! Moment inedit pentru fosta Războinică de la Survivor
Patrice Cărăușan a dezvăluit sexul bebelușului! Moment inedit pentru fosta Războinică de la Survivor
Imagini rare cu fiul cel mare al lui Andi Moisescu. Cum arată David la 19 ani
Imagini rare cu fiul cel mare al lui Andi Moisescu. Cum arată David la 19 ani
Dolly Parton, condusă pe ultimul drum. Unde a fost înmormântată artista
Mediafax
Dolly Parton, condusă pe ultimul drum. Unde a fost înmormântată artista
S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7
Gandul.ro
S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Șoferii din Rusia s-au luat la bătaie într-o benzinărie, pe fondul crizei de combustibil. Aproximativ zece persoane au fost implicate
Adevarul
Șoferii din Rusia s-au luat la bătaie într-o benzinărie, pe fondul crizei de combustibil. Aproximativ zece persoane au fost implicate
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Clotilde Armand, CONDAMNATĂ la 1 an de închisoare. Interdicție și pentru candidatură
Mediafax
Clotilde Armand, CONDAMNATĂ la 1 an de închisoare. Interdicție și pentru candidatură
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Imagini de colecție cu Loredana Groza de la Festivalul Mamaia 1986. „Am zis: vom muri aici, sub dărâmături”
Click.ro
Imagini de colecție cu Loredana Groza de la Festivalul Mamaia 1986. „Am zis: vom muri aici, sub dărâmături”
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Digi 24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Adio piese din China: decizia unui startup românesc de drone
go4it.ro
Adio piese din China: decizia unui startup românesc de drone
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7
Gandul.ro
S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.