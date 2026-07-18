Bursucița a crezut că a dat lovitura, dar Leo de la Kuweit a pus-o la punct definitiv! Mesajul artistului după escapada cu fiica lui Dan Bursuc

Se agită din nou apele în viața amoroasă a lui Leo de la Kuweit, iar de această dată mesajele s-au transmis prin intermediul rețelelor sociale. Adriana, fiica lui Dan Bursuc, alintată „Bursucița”, pare hotărâtă să arate că relația cu artistul este una serioasă, însă Leo a venit, la scurt timp, cu o postare care a schimbat complet direcția poveștii. CANCAN.RO are toate detaliile!

Relațiile din lumea mondenă au, uneori, propriul limbaj, iar când vine vorba despre Leo de la Kuweit și Bursucița, imaginile par să spună mai mult decât o mie de cuvinte. De această dată, povestea a început simplu, cu o fotografie din avion, dar mesajele care au urmat au atras imediat atenția celor care îi urmăresc. Vezi mai jos ce au postat!

Bursucița, cu gândul la viitor

După o deplasare în care l-a însoțit pe Leo la o cântare, Adriana a ales momentul întoarcerii în România pentru a publica o imagine alături de artist. În fotografie, cei doi apar împreună în avion, iar descrierea aleasă de fiica lui Dan Bursuc nu a fost una întâmplătoare: „prezentul și viitorul”, alături de simbolul infinitului. Printr-un singur mesaj, Bursucița a lăsat impresia că vede povestea cu Leo ca pe una de durată și că privește cu încredere spre ceea ce urmează. Un semnal clar pentru cei care urmăresc evoluția relației dintre cei doi.

Doar că, în lumea poveștilor de iubire complicate, uneori o postare vine cu o altă postare. La scurt timp după fotografia Bursuciței, Leo de la Kuweit a ales să publice o imagine alături de Cristina, femeia care i-a dăruit un copil, dar și alături de fiica lor.

Postarea lui Leo de la Kuweit care a atras atenția

Descrierea aleasă de artist a fost una scurtă, dar care a atras imediat atenția: „🤍 familia mea și atât”. Practic, în timp ce Bursucița transmitea prin fotografia din avion un mesaj despre viitor, Leo a ales să vorbească despre prezentul său familial.

Nu este pentru prima dată când Adriana încearcă să îi arate lui Leo că este femeia potrivită pentru el. În trecut, CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi într-o ipostază apropiată, la mall, unde fiica lui Dan Bursuc părea extrem de implicată în relație și atentă la fiecare gest al artistului. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Relația dintre cei doi a avut parte de mai multe capitole și răsturnări de situație. După o perioadă tensionată, Dan Bursuc a vorbit despre împăcarea dintre cei doi și despre faptul că a decis să lase lucrurile în urmă de dragul fiicei sale. Ulterior, celebrul impresar a transmis că între el și Leo s-a încheiat conflictul și că cei doi au îngropat securea războiului.

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