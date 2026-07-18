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Andreea Raicu a împlinit 49 de ani. „Am renunțat să mai joc un rol”

De: Elisa Tîrgovățu 18/07/2026 | 22:19
Andreea Raicu a împlinit 49 de ani. „Am renunțat să mai joc un rol”
Andreea Raicu a împlinit 49 de ani. „Am renunțat să mai joc un rol” / Sursa foto: Social media
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Andreea Raicu și-a sărbătorit ziua de naștere. Vedeta a împlinit 49 de ani, prilej cu care a transmis un mesaj sincer despre etapa în care se află. Deși este adesea apreciată pentru aspectul său tineresc, prezentatoarea TV a ales ca, de această dată, să vorbească despre lecțiile de viață, transformările personale și emoțiile care au însoțit această zi specială.

Vedeta se numără printre cele mai apreciate personalități din showbizul românesc. De-a lungul anilor, și-a construit o carieră solidă în televiziune și în mediul de business. Proiectele pe care le-a dezvoltat i-au consolidat reputația și i-au adus numeroase realizări profesionale.

Astăzi, 18 iulie 2026, Andreea Raicu a împlinit 49 de ani. Cu această ocazie, vedeta a publicat un mesaj în care a vorbit deschis despre emoțiile, reflecțiile și sentimentele care au însoțit-o într-un moment atât de important din viața sa.

La ce a renunțat Andreea Raicu

La 49 de ani, Andreea Raicu spune că privește viața cu mai multă claritate și echilibru decât oricând. Experiențele acumulate au ajutat-o să își redefinească prioritățile, să tragă concluzii importante și să renunțe la tot ceea ce nu îi mai aduce liniște sau bucurie.

Vedeta mărturisește că se simte recunoscătoare pentru oamenii care îi sunt aproape din sinceritate și care au rămas alături de ea fără a urmări vreun interes. În prezent, pune preț pe relațiile autentice și pe conexiunile care îi aduc echilibru.

Totodată, Andreea Raicu spune că preferă să se înconjoare de mai puțini oameni, dar de calitate, considerând că adevărata împlinire a venit odată cu acceptarea faptului că unele capitole și unele relații trebuie lăsate în urmă pentru a face loc unei vieți mai liniștite și mai autentice.

„Azi împlinesc 49 de ani. De obicei, în ziua asta, mă opresc și mă gândesc la anul care a trecut, ce am realizat, ce n-am reușit, ce îmi doresc să fac de-acum înainte. Anul ăsta am simțit ceva diferit. Am simțit o liniște. O acceptare, o împăcare, o libertate pe care nu am mai simțit-o așa până acum. Un sentiment de-acasa, dar nu unul legat de un loc anume, ci de mine însămi. O liniște care nu ține de ce se întâmplă în exterior, ci vine din interior, indiferent de ce se schimbă în jur. Cred că a pornit dintr-un singur lucru: am renunțat la tot ce era nepotrivit pentru mine, oricât de greu sau dureros a fost.

Am renunțat, mai întâi, să mai joc un rol, să fac orice ca ceilalți să se simtă bine, chiar dacă eu nu mă simțeam bine. Mi-a luat mult să înțeleg că liniștea celorlalți nu trebuie plătită din energia mea, și că nu e treaba mea ca toată lumea din jur să fie fericită tot timpul. Apoi am observat că mă tot comparam cu femei aflate în cu totul alt punct al vieții lor, ca și cum am fi fost, cumva, în aceeași cursă. Am renunțat și la asta.

Fiecare merge în ritmul ei, și acum înțeleg cât de liniștitor e gândul ăsta, nu descurajant, cum credeam înainte. Am renunțat să mai zâmbesc când nu aveam chef, doar ca să nu par rece sau arogantă.. Și am renunțat să mai amân bucuria pentru >, pentru că timpul ăla, de cele mai multe ori, nu vine niciodată. Așa că am ales, pur și simplu, să trăiesc acum”, a scris Andreea Raicu, pe Instagram.

Sursa foto: Social media

„Fericirea mea stă în lucruri foarte simple”

În același mesaj publicat, Andreea Raicu a vorbit și despre ceea ce consideră a fi adevărata sursă a fericirii. Vedeta spune că, odată cu trecerea timpului, a înțeles că împlinirea nu vine din realizările materiale, ci din lucrurile simple care îi aduc liniște și echilibru.

Prezentatoarea mărturisește că apreciază mai mult ca oricând momentele petrecute alături de cei dragi și faptul că este înconjurată de oameni sinceri. În plus, spune că unul dintre cele mai mari câștiguri este libertatea de a-și exprima deschis opiniile.

„Cel mai mult m-a surprins ce am descoperit pe parcurs: că fericirea mea stă în lucruri foarte simple. Timp cu oamenii pe care îi iubesc în care să facem lucruri simple, să ne plimbăm, să gătim acasă serata, să avem discuții pe diverse teme care aduc multe perspective. Azi sunt fericită că pot să spun ce cred, cu voce tare.

Că pot să pun limite și întrebări, fără să mă tem că voi fi respinsă pentru asta. Fac lucruri la care, cu ani în urmă, nici nu m-aș fi gândit, am găsit un curaj pe care nu știam că îl am și mă bucur de fiecare clipă mult mai mult decât am făcut-o vreodată”, se mai arată în mesajul vedetei.

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