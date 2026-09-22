Fosta concurentă de la iUmor a pus tunurile pe Armina de la Insula Iubirii: „E ceva rău de tot”

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După ce a stârnit numeroase reacții în mediul online, după replicile și comportamentul ei de la Insula Iubirii, Armina, soția lui Marcel, e taxată dur de Lolrelai. Influencerița e de părere că cei de la casting au făcut intenționat și au vrut să le ofere celor de acasă un personaj…greu de digerat. Invitată în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, împreună cu Filip Florin Gabriel (fost concurent de la Casa Iubirii), Lolrelai a pus tunurile pe partenera de viață a lui Maluma. 


CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, de la ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN. 

Lolrelai o taxează dur pe Armina de la Insula Iubirii

CANCAN.RO: Claudia e sufletul petrecerii, dar la polul opus o avem pe Armina.

Lolrelai: Nu, este ceva rău de tot, să mă ferească Dumnezeu. Ar trebui pusă poza ei la „așa nu”. Așa nu ca om, ca femeie, ca orice.

Filip Florin Gabriel: Pare că e femeia în vârstă de pe stradă, care strigă la tine să dai muzica mai încet. Nu înțeleg de ce are atitudinea asta.

Lolrelai: Eu nu știu ce caută acolo. Cred că cei la casting au vrut să ne întoarcă în timp, atunci când ofereau publicului și un personaj foarte antipatic, grețos de-a dreptul. Poate au spus că nu avem în acest sezon pe cineva atât de urât de public, hai să vedem cum e când oamenii nu plac pe cineva.

Lolrelai a taxat-o dur pe Armina, în platoul emisiunii CANCAN pe insulă

CANCAN.RO: Oare e un rol jucat, sau așa e și în realitate?

Lolrelai: Cred că așa e ea. Nu o cunosc personal, m-a ferit Dumnezeu. Este o persoană foarte negativistă, plină de ea, nu înțeleg de ce.

CANCAN.RO: Ea spune că a lucrat la Monaco, a stat la masă cu Philipp Plein.

Lolrelai: Dacă astea sunt realizările ei de până acum. Toate astea sunt despre cine știe ea, nu cine o știe pe ea, în ce locuri a avut ocazia să se afle, dar nu cine e ea, de ce e ea mai bună decât femeile de acolo.

CANCAN.RO: Să fi contribuit ea la schimbarea lui Marcel?

Lolrelai: Fără doar și poate ea e parte din schimbarea în rău a lui Marcel. Dacă Lorenzo s-a schimbat în bine, la Marcel asistăm la o involuție. El înainte măcar era simpatic.

CANCAN.RO: Și acum pare că încearcă să fie simpatic.

Lolrelai: Nu mai încearcă. Are doar mici scăpări în care uită ce i s-a predat să facă, să spună.

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