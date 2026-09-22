Florina explică imaginile în care Cătălin Grozavu s-a năpustit asupra ei! De la ce a pornit episodul agresiv: „Copiii erau în casă atunci”

Florina Grozavu, declarații despre relația cu Cătălin Grozavu
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Florina Grozavu a vorbit la Dan Capatos Show despre relația cu soțul său, Cătălin Grozavu. Declarațiile vin după apariția imaginilor surprinse de camerele de supraveghere în care se vede clar cum femeia a fost agresată de soțul ei. CANCAN.RO are toate detaliile!

După mai multe confuzii legate de cronologia evenimentelor, Florina a spus că nu era însărcinată în momentul agresiunii surprinse în imaginile prezentate. Aceasta a explicat că a mai avut însă o sarcină ulterior, în același an. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am născut în 2022, pe 14 februarie. Asta înseamnă că cel mijlociu, primul meu copil cu Cătălin, avea aproape un an. Nu eram gravidă. Am născut în 2023, dacă stau bine să mă gândesc. În 2023, pe 10 decembrie.”

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Florina și-a amintit perioada în care s-a produs episodul violent și spune că era epuizată. Aceasta revenise la serviciu la scurt timp după naștere și continua să alăpteze.

„Eu munceam în același timp. M-am întors la serviciu la două luni după ce am născut, deși (n.r. bebe) a fost prematur și am stat trei săptămâni în spital. Aveam tot felul de discuții pe tema banilor, pe diverse teme, dar, în principiu, banii erau prima discuție. Stăteam până târziu și mă trezeam dimineața. Am alăptat vreo opt luni de zile. Adică nu eram deloc, din punct de vedere psihic, bine.”

Sursa foto: Social media

Copiii, prezenți în casă în momentul agresiunii

Bomba serii a fost detonată atunci când Florina a confirmat că cei doi copii se aflau în locuință atunci. Ea a fost întrebată dacă episodul violent a reprezentat prima izbucnire de acest fel.

„Copiii erau în casă atunci când s-a produs acest eveniment. De fiecare dată regreta că se întâmplă, la fel și eu regretam, dar n-a fost nici prima, nici ultima oară. Asta a fost înregistrată pe camerele de luat vederi. Dacă nu înregistram, ar fi fost trecută la «Ești nebună și nu e adevărat.»”

Florina a vorbit și despre documentele depuse în cadrul procedurii pentru obținerea ordinului de protecție. Potrivit acesteia, filmarea respectivă ar fi fost inclusă în dosar, însă nu a avut greutatea dorită.

„Au fost multe puse la dosar și, din ce-mi amintesc eu, și asta. Judecătoarea mi-a spus că, atâta timp cât s-a întâmplat acum mult timp, nu este luată în considerare. Mi-au luat în considerare alte înregistrări mai recente. Dar a fost pusă acolo. Au fost și altele la fel de violente și amenințări, tot felul.”

Florina a povestit și despre momentul în care a cerut ajutorul autorităților. Aceasta susține că a apelat inclusiv la numărul de urgență 112, însă răspunsul primit a făcut-o să se simtă neprotejată.

„Am sunat la un moment dat la 112 și mi-au spus: «Păi, țineți-l dumneavoastră acolo, ca să venim noi». Cum să îl țin, domnule? Este o lume a bărbaților și probabil foarte multe femei trec prin situații cumva similare. Eu m-am simțit, sincer, un pic și apărată, și neapărată.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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