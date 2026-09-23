Cine este sora Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză. A colaborat cu vedete ca Antonia și Lidia Buble

S-a aflat cine este sora Valentinei, tânăra de 21 de ani găsită fără viață într-o valiză! Eliza Tănasie a spus că este devastată și că nu poate accepta că sora ei nu mai este alături de ea. Cele două au fost extrem de apropiate, iar acum au rămas doar amintirile unei copilării petrecute împreună.

Eliza Tănasie nu este deloc străină de lumea mondenă. Are o carieră în hairstyling și a ajuns să lucreze cu unele dintre cele mai cunoscute artiste din România. Antonia și Lidia Bublese numără printre vedetele cu care Eliza Tănasie a colaborat, iar parcursul ei profesional este unul complet diferit de tragedia care i-a lovit acum familia.

Cine este sora Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză

Parcursul profesional al Elizei nu a început însă direct în această zonă. Tânăra a studiat la Facultatea de Litere din Craiova, dar și-a dat seama ulterior că pasiunea ei este în altă parte. A ales hairstylingul, și-a urmat visul și a reușit să transforme această pasiune într-o carieră.

Însă dincolo de fotografiile alături de vedete și de munca din lumea frumuseții, Eliza este sora Valentinei. Iar dispariția tinerei a lăsat în urmă o rană pe care hairstylista încearcă acum să o ducă mai departe.

Valentina a fost găsită fără viață în râul Olt, trupul tinerei fiind descoperit într-o valiză. Cazul a ridicat numeroase semne de întrebare, iar familia este devastată. Eliza a publicat mai multe imagini alături de sora ei și a transmis că iubirea pentru Valentina va rămâne pentru totdeauna în sufletul ei.

„Ai plecat și ai luat cu tine o parte din mine… Te iubesc, sora mea, infinit!”, a fost mesajul scris de sora Valentinei.

„Am pierdut persoana alături de care am crescut”

Sora Valentinei a rememorat copilăria pe care au împărțit-o, de la certurile aparent banale dintre surori până la momentele pe care astăzi și-ar dori să le poată retrăi măcar o dată. Ea i-a îndemnat pe cei care au frați sau surori să îi sune mai des și să petreacă timp împreună, cât încă mai au ocazia.

„Dacă aveți frați sau surori, sunați-i zilnic. Vorbiți mai mult, nu lăsați pe altă dată. Ziua de mâine nu e garantată. Iar când nu mai ai ocazia, ai da orice să-i mai auzi măcar o dată… Am pierdut persoana alături de care am crescut. Persoana lângă care am dormit, cu care mi-am împărțit copilăria. Ea era deja aici când m-am născut, așa că eu nu am știut niciodată cum e viața fără ea. Ne certam des, mai ales când eram mici, așa cum fac surorile. Ne furam hainele pe ascuns, ne măsuram paharele atunci când ne puneam suc, ca nu cumva una să aibă mai mult decât cealaltă, și ne certam până și pentru cine închide ultima sticlă. Dar, dincolo de toate certurile noastre copilărești, îmi amintesc cum ne jucam împreună, cum am căzut și ne-am ridicat împreună, cum ne-am sprijinit una pe cealaltă. Îmi amintesc diminețile de Crăciun în care ne deschideam cadourile împreună și toate pisicuțele de pe stradă pe care voiam să le adoptăm. Sunt atât de multe amintiri în care ea există, pentru că a fost acolo încă de la începutul vieții mele. A fost un suflet bun. Și mi-e greu să înțeleg cum cineva care a fost acolo toată viața mea poate, dintr-odată, să nu mai fie. Mi-aș dori să mai pot avea măcar o zi cu ea. Să mai vorbim, să mai râdem, poate chiar să ne mai certăm pentru ceva fără importanță. Pentru că acum aș da orice sa o mai am”, a mai spus sora Valentinei.

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