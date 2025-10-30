Fiica lui Anghel Iordănescu, experiență traumatizantă în Roma: „Am fost urmăriți!”

Maria Iordănescu a trăit momente de spaimă în Roma! Fiica lui Anghel Iordănescu a vorbit despre experiența traumatizantă prin care ea și soțul ei au trecut. Ce s-a întâmplat? Află în rândurile de mai jos!

Maria Iordănescu a povestit despre cum a fost la un pas să fie jefuită. Fiica fostului fotbalist se plimba prin centrul Romei alături de soțul ei, Teodor Măgureanu, atunci când scena parcă desprinse din filme a început.

Fiica lui Anghel Iordănescu, experiență traumatizantă în Roma

Soțul fostei prezentatoare de la Prima TV a observat că cei doi erau urmăriți de cineva de o perioadă de timp, așa că i-a venit o idee. Ca să se îndepărteze de hoți și să scape de ei, cei doi au traversat rapid strada și au intrat în cel mai apropiat magazin aglomerat.

„Am fost urmăriți, urma să fim jefuiți, sunt convinsă de asta. Anul trecut pe vremea asta chiar am fost jefuită, tot în Italia. Am urmărit ceea ce făceau cei doi bărbați. Am mers pe scările rulante și, bineînțeles, i-am văzut intrând în magazin. Eram super crispați, super speriați, eu, soțul meu a reușit să-și păstreze calmul. A putut să gândească limpede și să acționeze, pentru asta sunt foarte recunoscătoare. Pe mine m-a traumatizat treaba asta, am fost în alertă ore în șir pentru că nu era prima dată. Cu un an înainte mi se furaseră lucruri, tot în Italia.”, a povestit Maria Iordănescu pe Instagram.

Maria Iordănescu a împărtășit această experiență cu urmăritorii ei pentru a-i atenționa în legătură cu astfel de situații foarte des întâlnite în partea de Vest.

„Am ales să împărtășesc pentru că văd că în partea de Vest rata criminalității este super mare. E clar că nu suntem în siguranță. Din punctul meu de vedere, trăim într-o țară mult mai sigură. Vreau să trag un semnal de alarmă să fiți mai precauți”, a mai spus ea.

CITEȘTE ȘI:

Fața neștiută a lui Anghel Iordănescu! Fiica lui, Maria, dă totul în vileag: ”Se măscărește în toate felurile!” Regula nescrisă din familia fostului selecționer

Adevărul despre pauza de televiziune luată de fiica lui Anghel Iordănescu: “Mă simțeam vinovată!” Povara numelui care i-a închis uși