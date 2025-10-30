Acasă » Știri » Fiica lui Anghel Iordănescu, experiență traumatizantă în Roma: „Am fost urmăriți!”

Fiica lui Anghel Iordănescu, experiență traumatizantă în Roma: „Am fost urmăriți!”

De: Denisa Iordache 31/10/2025 | 00:00
Fiica lui Anghel Iordănescu, experiență traumatizantă în Roma: „Am fost urmăriți!”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Maria Iordănescu a trăit momente de spaimă în Roma! Fiica lui Anghel Iordănescu a vorbit despre experiența traumatizantă prin care ea și soțul ei au trecut. Ce s-a întâmplat? Află în rândurile de mai jos!

Maria Iordănescu a povestit despre cum a fost la un pas să fie jefuită. Fiica fostului fotbalist se plimba prin centrul Romei alături de soțul ei, Teodor Măgureanu, atunci când scena parcă desprinse din filme a început.

Fiica lui Anghel Iordănescu, experiență traumatizantă în Roma

Soțul fostei prezentatoare de la Prima TV a observat că cei doi erau urmăriți de cineva de o perioadă de timp, așa că i-a venit o idee. Ca să se îndepărteze de hoți și să scape de ei, cei doi au traversat rapid strada și au intrat în cel mai apropiat magazin aglomerat.

„Am fost urmăriți, urma să fim jefuiți, sunt convinsă de asta. Anul trecut pe vremea asta chiar am fost jefuită, tot în Italia. Am urmărit ceea ce făceau cei doi bărbați. Am mers pe scările rulante și, bineînțeles, i-am văzut intrând în magazin.

Eram super crispați, super speriați, eu, soțul meu a reușit să-și păstreze calmul. A putut să gândească limpede și să acționeze, pentru asta sunt foarte recunoscătoare. Pe mine m-a traumatizat treaba asta, am fost în alertă ore în șir pentru că nu era prima dată. Cu un an înainte mi se furaseră lucruri, tot în Italia.”, a povestit Maria Iordănescu pe Instagram.

Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc în toate supermarketurile din România, pot fi PERICULOASE pentru sănătate
Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Maria Iordănescu a împărtășit această experiență cu urmăritorii ei pentru a-i atenționa în legătură cu astfel de situații foarte des întâlnite în partea de Vest.

„Am ales să împărtășesc pentru că văd că în partea de Vest rata criminalității este super mare. E clar că nu suntem în siguranță. Din punctul meu de vedere, trăim într-o țară mult mai sigură. Vreau să trag un semnal de alarmă să fiți mai precauți”, a mai spus ea.

CITEȘTE ȘI:

Fața neștiută a lui Anghel Iordănescu! Fiica lui, Maria, dă totul în vileag: ”Se măscărește în toate felurile!” Regula nescrisă din familia fostului selecționer

Adevărul despre pauza de televiziune luată de fiica lui Anghel Iordănescu: “Mă simțeam vinovată!” Povara numelui care i-a închis uși

Tags:
Iți recomandăm
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo: e posibil? Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător!
Sport
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo: e posibil? Kopic și-a pus mâinile…
Nepoata Simonei Halep, Cristina, a scris istorie la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad! Tânăra are doar 15 ani
Știri
Nepoata Simonei Halep, Cristina, a scris istorie la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad! Tânăra are doar 15 ani
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
Mediafax
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru...
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și în 2026
Gandul.ro
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Adevarul
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Mediafax
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Click.ro
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei...
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Digi 24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa idilă cu prințesa Diana
Digi24
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și în 2026
Gandul.ro
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sediul central al partidului lui George Simion a fost vandalizat. Pe cine acuză liderii AUR
Sediul central al partidului lui George Simion a fost vandalizat. Pe cine acuză liderii AUR
E BOMBA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! S-au cam aprins scânteile în plină toamnă! CANCAN.RO i-a surprins ...
E BOMBA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! S-au cam aprins scânteile în plină toamnă! CANCAN.RO i-a surprins la cină la restaurant
Adevărata față a Jaguarului de la Insula Iubirii! Fosta Amelia dă cu el de pământ: “Mi-aș fi ...
Adevărata față a Jaguarului de la Insula Iubirii! Fosta Amelia dă cu el de pământ: “Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”
Serghei Mizil și-a „hrănit” Mustangul și a făcut spectacol la pompă! Fostul concurent de la ...
Serghei Mizil și-a „hrănit” Mustangul și a făcut spectacol la pompă! Fostul concurent de la Asia Express, zero filtre
Lino Golden, primele declarații despre noua relație! Ajunge iar la altar? Ce spune despre EX-soția ...
Lino Golden, primele declarații despre noua relație! Ajunge iar la altar? Ce spune despre EX-soția care nu-i dă pace: „Îmi trebuia o femeie care să aibă o ocupație, nu care înșală oameni”
Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze ...
Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze pe fiica ei: ”Am simțit din prima!”
Vezi toate știrile
×