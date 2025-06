Războiul Iran-Israel, descris de oamenii din fotbalul românesc! „În familie, a avut doi conducători de acolo!”

Marius Șumudică, Cosmin Olăroiu, Anghel Iordănescu, Grigore Sichitiu, Florin Motroc, Ilie Stan și lista poate continua. Sunt destui români care lucrează sau au lucrat în zona de conflict din Orientul Mijlociu și vorbesc despre războiul dintre Iran și Israel. Oamenii din fotbalul românesc ne-au dezvăluit cum le stă israelienilor și iranienilor mintea la sportul rege în condiții de război. Celebrul star al Iranului, atacantul Ali Daei, care a jucat în Germania la Bayern Munche și la Hertha Berlin, a avut de-a face cu Sichitiu și Motroc. Un alt iranian, Mehrdad Minavand, trecut pe la Graz în Austria și Charleroi în Belgia, a fost și el antrenat de români.

Grigore Sichitiu, mâna dreaptă a lui Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu, a antrenat dar a fost și manager la mai multe echipe din Asia. El a vorbit exclusiv pentru CANCAN.RO despre problemele pe care le avea când în zonă erau conflicte armate. Sichitiu l-a avut sub comanda sa pe celebrul atacant iranian Ali Daei dar și pe mijlocașul Minavand. Ali Daei se afla spre apusul carierei și vorbea destul de des cu Sichitiu. Amănuntele care ies la iveală sunt cu adevărat interesante.

Sichitiu a ținut neapărat să precizeze și cu ce a rămas după experiența din țările asiatice pe unde a lucrat. ”Există o carte pe care eu o am, se numește ,,3.000 de ani de lupte tribale”, cu formarea popoarelor arabe. Cea mai mare putere de șiiți din zonă și din lume este Iran. Cea mai mare putere de suniți este Saudia și Indochina. Eu cunosc bine istoria zonei, am trăit acolo 15 ani”, a spus Sichitiu.

Grigore Sichitiu l-a avut sub comanda sa pe iranianul Ali Daei. Fostul manager de la Rapid a vorbit și ce probleme a avut cu vedeta Iranului, Ali Daei. „Eu l-am avut jucător la Al-Shabaab în Dubai. L-am avut pe el și pe Minavand, mijlocașul lor de la naționala Iranului. În acel moment, Ali Daei a venit de la Bayern Munchen, avea 36 de ani și era pe panta descendentă. Era însă cel mai bun marcator din fotbalul asiatic. Avea 906 goluri marcate la echipa națională, pe el l-a întrecut doar Cristiano Ronaldo. Stăteam cu Ali Daei mult de vorbă. Provenea dintr-o familie în care a avut-o, spunea el, doi mari conducători ai Iranului, nu le mai rețin numele. Eu cu jucătorii nu discutam probleme politice, pentru că ei te percepeau pro sau contra Israel sau pro sau contra suniți. Am evitat întotdeauna chestiunile politice, Ali Daei era foarte deschis și destul de educat. Nu provoca niciodată conflicte în conversații. Șeicul meu, Nabuda, cel care l-a adus, a dat o sumă imensă pe el. Cu Ali Daei și cu Minavand (n.r.- fotbalist iranian decedat în 2021 de Covid) vorbeam în engleză”, a mai spus Sichitiu. Acesta a lucrat la Al-Shabaab în anul 2002.

,,Ali Daei, declarație foarte urâtă vizavi de domnul Sichitiu”

Un alt român care a lucrat în zona de conflict din Orientul Mijlociu este Florin Motroc. Acesta și-a adus aminte cum a gestionat relațiile pe care le-a avut cu un fotbalist israelian cu dublă cetățenie dar și cu starul iranian, Ali Daei.

,, Am avut un atacant care avea dublă cetățenie, iordaniană și israeliană. L-am avut la echipa Khaitan SC din Kuweit. Nu am avut probleme cu el, dar nu prea vin jucători israelieni să joace în acea zonă. L-am avut și pe Ali Daei, la Shabaab. Nu am avut cu el probleme, eram cu domnul Sichitiu. Pe mine m-a lăsat acasă în acea vară, l-a luat pe Ilie Stan în locul meu. Ali Daei știu că a dat o declarație foarte urâtă vizavi de domnul Sichitiu. În rest, nu au fost probleme. La fotbal, nu sunt chestiile astea cu probleme de război. Am avut la mine în echipă în Bahrain și suniți. Eu nu am prins cu evenimente pe acolo, m-a ferit Dumnezeu”, ne-a spus fostul fotbalist rapidist, Florin Motroc.

Conflictul armat din Orientul Mijlociu dintre Iran și Israel a ajuns în faza în care Iranul s-a angajat să riposteze dacă SUA se alătură atacului Israelului. Asta în condițiile în care nu există însă nicio declarație oficială din partea liderilor de la Teheran de când SUA a lansat atacul asupra a trei stații nucleare din Iran.

Sursă foto: Facebook & Facebook/Ali Daei

