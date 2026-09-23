Ce au găsit anchetatorii în casa în care Valentina locuia cu Vlad Bălțățeanu. Informații de ultimă oră din anchetă

Valentina Tănăsie a fost găsită fără viață în râul Olt. Aceasta ar fi fost ucisă de iubitul ei, Vlad, cu care avea o relație de mai mulți ani, dar care era presărată cu gelozii extreme. Bărbatul a plecat imediat după crimă în Ungaria și a fost inculpat pentru infracțiunea de omor.

Trupul neînsuflețit al tinerei în vârstă de 28 de ani a fost găsit de un pescar, care a alertat imediat autoritățile. În urma cercetărilor, anchetatorii au sesizat că femeia avea multiple lovituri pe corp și au început investigațiile. Prima lor ipoteză ar fi cea a unei crime, comise de iubitul ei, Vlad Bălțățeanu.

Acesta a fost găsit la câteva ore distanță în Ungaria, după ce un prieten al său, posibil complice, a fost dus la audieri. Informațiile cu privire la cazul înfiorător ies la suprafață, iar acum avem primele imagini cu locuința Valentinei, acolo unde, cel mai probabil, i s-a luat viața. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată casa în care a locuit Valentina

Casa din Tomșani, unde ar fi locuit Valentina și iubitul ei, Vlad, a ajuns în atenția autorităților. Potrivit informațiilor din anchetă, tânăra în vârstă de 28 de ani ar fi murit după o lovitură puternică la cap.

De asemenea, cazul este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și polițiștii vâlceni, care încearcă să stabilească ce s-a întâmplat, de fapt.

Ce au găsit anchetatorii în locuință

Oamenii legii au perchiziționat locuința din Tomșani a principalului suspect. Acolo, polițiștii ar fi găsit urme de sânge pe o saltea, conform Antena 3 CNN. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Valentina ar fi vorbit cu tatăl ei, după o ceartă aprinsă cu iubitul ei. Când părintele a văzut că fiica nu are telefonul deschis, a decis să meargă la reședința iubitului acesteia, Vlad.

„Bunică-sa nu știa de ei. M-a mai băgat într-o cameră și acolo am văzut haine aruncate prin pat, pe jos. Și am zis: «Doamnă, unde e nenorocitul ăsta? Că ăsta mi-a omorât fata!». Am sunat când am văzut că fata mea lipsește și, de acolo de acasă de la ea, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva cu ea”, a mai povestit Petre Tănăsie, tatăl Valentinei, pentru Antena 3 CNN.

Totodată, unul dintre vecini a declarat că ultima dată l-a văzut duminică seară. Mai mult decât atât, a explicat că tânărul a mai fost plecat din țară în Belgia, la muncă. În prezent, Vlad își renova casa.

„De duminică, nu l-am văzut. Duminică seara au avut aici o mică petrecere”, a spus unul dintre vecinii principalului suspect în cazul morţii Valentinei.

Întrebat dacă individul a mai fost plecat din ţară, bărbatul a spus:

„Da, în Belgia, acum câţiva ani, după – la Bucureşti; a lucrat ca frizer. Momentan, era acasă, făcea o renovare pe la casă, la interioare. Şi pe la Horezu am auzit că mai tundea la o frizerie, dar nu pot să ştiu sigur că a fost sau nu a fost.”

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