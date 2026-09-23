Ce au găsit anchetatorii în casa în care Valentina locuia cu Vlad Bălțățeanu. Informații de ultimă oră din anchetă

Ce au găsit anchetatorii în casa în care Valentina locuia cu Vlad Bălțățeanu. Informații de ultimă oră din anchetă
Galerie Foto 6
Casa Valentinei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Valentina Tănăsie a fost găsită fără viață în râul Olt. Aceasta ar fi fost ucisă de iubitul ei, Vlad, cu care avea o relație de mai mulți ani, dar care era presărată cu gelozii extreme. Bărbatul a plecat imediat după crimă în Ungaria și a fost inculpat pentru infracțiunea de omor. 

Trupul neînsuflețit al tinerei în vârstă de 28 de ani a fost găsit de un pescar, care a alertat imediat autoritățile. În urma cercetărilor, anchetatorii au sesizat că femeia avea multiple lovituri pe corp și au început investigațiile. Prima lor ipoteză ar fi cea a unei crime, comise de iubitul ei, Vlad Bălțățeanu.

Acesta a fost găsit la câteva ore distanță în Ungaria, după ce un prieten al său, posibil complice, a fost dus la audieri. Informațiile cu privire la cazul înfiorător ies la suprafață, iar acum avem primele imagini cu locuința Valentinei, acolo unde, cel mai probabil, i s-a luat viața. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Cum arată casa în care a locuit Valentina

Casa din Tomșani, unde ar fi locuit Valentina și iubitul ei, Vlad, a ajuns în atenția autorităților. Potrivit informațiilor din anchetă, tânăra în vârstă de 28 de ani ar fi murit după o lovitură puternică la cap.

De asemenea, cazul este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și polițiștii vâlceni, care încearcă să stabilească ce s-a întâmplat, de fapt.

Casa Valentinei/ sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Casa Valentinei/ sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ce au găsit anchetatorii în locuință

Oamenii legii au perchiziționat locuința din Tomșani a principalului suspect. Acolo, polițiștii ar fi găsit urme de sânge pe o saltea, conform Antena 3 CNN. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Valentina ar fi vorbit cu tatăl ei, după o ceartă aprinsă cu iubitul ei. Când părintele a văzut că fiica nu are telefonul deschis, a decis să meargă la reședința iubitului acesteia, Vlad.

„Bunică-sa nu știa de ei. M-a mai băgat într-o cameră și acolo am văzut haine aruncate prin pat, pe jos. Și am zis: «Doamnă, unde e nenorocitul ăsta? Că ăsta mi-a omorât fata!». Am sunat când am văzut că fata mea lipsește și, de acolo de acasă de la ea, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva cu ea”, a mai povestit Petre Tănăsie, tatăl Valentinei, pentru Antena 3 CNN.

Totodată, unul dintre vecini a declarat că ultima dată l-a văzut duminică seară. Mai mult decât atât, a explicat că tânărul a mai fost plecat din țară în Belgia, la muncă. În prezent, Vlad își renova casa.

„De duminică, nu l-am văzut. Duminică seara au avut aici o mică petrecere”, a spus unul dintre vecinii principalului suspect în cazul morţii Valentinei.

Întrebat dacă individul a mai fost plecat din ţară, bărbatul a spus:

„Da, în Belgia, acum câţiva ani, după – la Bucureşti; a lucrat ca frizer. Momentan, era acasă, făcea o renovare pe la casă, la interioare. Şi pe la Horezu am auzit că mai tundea la o frizerie, dar nu pot să ştiu sigur că a fost sau nu a fost.”

VEZI ȘI: Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui Vlad Bălțățeanu

Iubitul fetei din valiza de pe Olt avea antecedente. Trecutul amoros dubios al lui Vlad, suspect în cazul crimei din Filiași

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce i-ar fi făcut Vlad iubitei sale înainte de tragedia care a cutremurat România. Tatăl Valentinei face dezvăluiri
Ce i-ar fi făcut Vlad iubitei sale înainte de tragedia care a cutremurat România. Tatăl Valentinei face dezvăluiri
Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. „Până la 12 şi ceva a cântat muzica”
Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. „Până la 12 şi ceva a cântat muzica”
Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui Vlad Bălțățeanu
Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui Vlad Bălțățeanu
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Ce mesaje a postat iubitul Valentinei, înainte de crima din Olt: „Te mint că te-am iertat, iar la prima ocazie mă răzbun ca să mă ții minte”
Ce mesaje a postat iubitul Valentinei, înainte de crima din Olt: „Te mint că te-am iertat, iar la prima ocazie mă răzbun ca să mă ții minte”
ANAF pregătește „nota” fiecărui român! Fiscul va ști cine e „de risc” după e-Factura, SAF-T și casele de marcat
Mediafax
ANAF pregătește „nota” fiecărui român! Fiscul va ști cine e „de risc” după e-Factura, SAF-T și casele de marcat
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
Gandul.ro
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
În locul vacanțelor luxoase, David Popovici alege meleagurile românești. Unde și-a petrecut ziua de naștere: „A fost frumos să descopăr. Căutați-l!”
Adevarul
În locul vacanțelor luxoase, David Popovici alege meleagurile românești. Unde și-a petrecut ziua de naștere: „A fost frumos să descopăr. Căutați-l!”
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
Digi24
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Mediafax
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport.ro
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Prețuri piperate și la dulciurile comuniste! Verdictul vedetelor: „Pensionarii preferă pufuleții, eugeniile sunt prea scumpe”
Click.ro
Prețuri piperate și la dulciurile comuniste! Verdictul vedetelor: „Pensionarii preferă pufuleții, eugeniile sunt prea scumpe”
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Digi 24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
go4it.ro
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
Gandul.ro
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
Mediafax Italia
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
ȘOCANT: ”Până la TREI VIOLURI PE ZI!” Țara europeană în care A EXPLODAT numărul de agresiuni sexuale
Mediafax Spania
ȘOCANT: ”Până la TREI VIOLURI PE ZI!” Țara europeană în care A EXPLODAT numărul de agresiuni sexuale
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.