Ce mesaje a postat iubitul Valentinei, înainte de crima din Olt: „Te mint că te-am iertat, iar la prima ocazie mă răzbun ca să mă ții minte”

Apar noi detalii în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită fără viață în râul Olt. Principalul suspect ar fi iubitul ei, Vlad, un frizer din Horezu. Acesta a distribuit în mediul online mesaje șocante, cu mai mult timp înainte să se afle de tragedie.

Trupul neînsuflețit al Valentinei a fost descoperit de un pescar, într-o valiză, plutind în râul Olt. Aceasta avea 28 de ani și o relație cu Vlad. Femeia ar fi fost ucisă cu sânge rece pe fondul unor gelozii, despre care tatăl ei spune că ar fi fost destul de dese.

Acum, au fost găsite mesaje șocante pe conturile de pe rețelele de socializare ale tânărului frizer. Postările bărbatului scot la suprafață obsesia acestuia față de Valentina și răzbunarea pe care o tot căuta. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce mesaje a distribuit iubitul Valentinei

Un detaliu terifiant a ieșit la suprafață la scurt timp după moartea tinerei. Postările distribuite pe pagina de TikTok a principalului suspect arată obsesia pe care o avea față de Valentina, dar și răzbunarea pe care i-o pregătea partenerei sale.

Acestea ar putea fi considerate un indiciu în cazul anchetei. Cei doi au avut mai multe neînțelegeri de-a lungul timpului, din cauza geloziei.

„Până nu le întorc înzecit mintea mea nu are liniște”/„Am un orgoliu mai special: te mint că te-am iertat, iar la prima ocazie mă răzbun ca să mă ții minte”/ „M-am răzbunat pe oameni care mi-au greșit și după ani buni, nu te relaxa niciodată, vin!”/„Am urât minciuna și trădarea, dar am iubit răzbunarea! Așa că garda sus mereu, nu știi când te lovesc”/ „Acum stau în liniște, ce urmează va face prea mult zgomot și sigur vă va deranja”, arată mesajele pe care le-a distribuit iubitul Valentinei.

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect, ar fi plecat din țară

Tatăl tinerei a făcut noi declarații importante. Acesta a explicat că nu a mai reușit să dea de iubitul fiicei sale, iar o vecină i-ar fi confirmat că ar fi fugit din țară. Acum, anchetatorii sunt pe urmele lui Vlad Bălțățeanu.

”Am ajuns acolo, am întrebat la un bar dacă îl cunoaște (n.r. pe iubitul fiicei). Mi-a zis doamna aceea ce treabă am cu el, că a plecat aseară peste graniță, că i-a spus băiatului ei că pleacă peste graniță”, a declarat tatăl Valentinei, la Viața fără filtru.

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Vlad Bălțățeanu, principalul suspect al crimei din Vâlcea, ar fi fugit din țară! Dezvăluirile făcute de o vecină