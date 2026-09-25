Tzancă Uraganu a reacționat ferm după apariția unor conversații cu alte femei. „Terminați cu prostiile”

Tzancă Uraganu
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Tzancă Uraganu a făcut primele declarații după apariția în mediul online a unor presupuse conversații private purtate cu mai multe femei. Mesajele au fost distribuite pe TikTok de unele dintre persoanele implicate, însă artistul contestă autenticitatea acestora. Potrivit afirmațiilor sale, discuțiile prezentate în spațiul public nu îi aparțin și ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Pe rețelele de socializare au apărut, în ultima perioadă, mai multe capturi de ecran care ar surprinde conversații purtate între Tzancă Uraganu și diferite femei. Postările distribuite în mediul online conțin inclusiv fotografia artistului și informații asociate contului său. Tzancă Uraganu respinge însă veridicitatea mesajelor și afirmă că materialele ar fi fost generate cu AI.

Ce a declarat Tzancă Uraganu în urma acuzațiilor

Artistul a reacționat la imaginile distribuite și a negat că ar fi purtat discuțiile prezentate. Mai mult, pe TikTok au apărut mesaje în care manelistul ar fi cerut bani unei tinere. Potrivit cântărețului de manele, respectivele capturi ar fi fost realizate artificial.

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„Văd că au luat amploare aceste postări (…) Nu mă dau eu la Sfântul Petru, dar am și postat acum două zile o poză cu un cont cu același număr de urmăritori, cu tot, făcut cu programul AI.

Scrie acolo că eu aș fi cerut 200 de euro împrumut (…) Terminați cu prostiile astea (…) E foarte urât ce faceți, să spuneți că v-am scris eu”, a spus Tzancă Uraganu, pe TikTok.

Artistul nu mai vrea să primească cereri de prietenie de la femei căsătorite

Tzancă spune că este contactat destul de des și de femei aflate în alte relații, însă susține că evită să inițieze astfel de discuții cu cele căsătorite. Manelistul le-a transmis acestora să nu îi mai trimită cereri de prietenie pe rețelele sociale.

Sursa foto: Social media

Vedeta a precizat că va da curs solicitărilor doar atunci când acestea vin din partea soțiilor unor bărbați pe care îi cunoaște. În cazul femeilor căsătorite care îl urmăresc, artistul le-a îndemnat să se limiteze la această opțiune, fără a-i trimite cereri de prietenie.

„Alte femei cărora v-am mai scris, postați și cum îmi dați urmărire, pentru că e normal. De aia mai stăm pe TikTok, că suntem bărbați, pe care le văd singure. Eu nu am treabă cu femei pe care le văd cu cineva în poză.

Vă rog, femeile care sunteți măritate, nu mi mai dați urmărire, în afară de ce îmi aparține mie soțiile fraților, prietenilor mei, care sunt familia mea (…) Femeile astea pe care nu vă cunosc îmi dați urmărire și eu nici nu vă cunosc. Eu poate nu îmi dau seama (…), poate vă mai scriu”, a mai declarat manelistul.

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