O profesoară din Arad a dispărut după cursuri și a fost găsită în pădure! Ce s-a întâmplat

O profesoară din Arad a dispărut după cursuri și a fost găsită în pădure! Ce s-a întâmplat
Ce s-a întâmplat cu profesoara din Arad?
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Profesoara Monica Oancea Fereștean (48 de ani) a dispărut fără urmă joi, 24 septembrie, după terminarea orelor de curs de la Liceul Teoretic din Sebiș. De atunci nu a mai fost văzută, iar în căutarea sa au pornit mai multe echipaje de poliție, jandarmi, dar și voluntari. Unde a fost găsită femeia după nici 24 de ore. 

După terminarea orelor de curs din ziua de joi, 24 septembrie, profesoara Monica Oancea Fereștean din Sebiș a plecat de la școală și nu a mai ajuns acasă. Alerta a fost dată inițial pe o rețea de socializare, unde a fost semnalată absența sa. Mai multe anunțuri au îndemnat la mobilizarea populației, în timp ce polițiștii și jandarmii au demarat operațiuni de căutare și localizare.

Profesoara a fost găsită într-o pădure/ sursă foto: Poliția Română

Ce s-a întâmplat cu profesoara din Arad

Joi seară, salvatorii au găsit în zona localității Sălăjani un ambalaj gol de la ciocolata preferată a profesoarei, căutările fiind apoi concentrate în perimetrul respectivă. În dimineața zilei de vineri, 25 septembrie, la mai puțin de 24 de ore de la dispariție, profesoara Monica Oancea a fost găsită în pădurea din satul Cociuba, localitatea Buteni. Potrivit presei locale, s-ar fi confrundat cu episoade de confuzie din cauza unor probleme medicale, ajungând în acea zonă fără să își dea seama.

„Femeia a fost găsită în pădure. Din primele observații, nu a fost victima vreunei infracțiuni”, se arată în comunicatul IPJ Arad.

Știre inițială: 

Profesoara a fost căutată de zeci de persoane, dispariția acesteia mobilizând întreaga comunitate din Sebiș și împrejurimi. Căutările, care s-au întins pe tot parcursul zilei de ieri, inclusiv după căderea întunericului, au fost reluate în această dimineață.

„La data de 24 septembrie 2026, O.F. M., de 48 de ani, din Sebiș, a plecat de la locul său de muncă, din localitate, în jurul orei 14:00, și de atunci nu a mai fost văzută. Femeia are 1,70 metri înălțime, aproximativ 60 de kilograme, păr negru, tuns scurt.

Când a fost văzută ultima dată, purta o bluză roșie, un jerseu lung, cu forme geometrice albe pe mâneci și poșetă neagră. Dacă aveți informații care pot duce la găsirea femeii, vă rugăm să apelați 112 sau să vă adresați celei mai apropiate secții de poliție”, a transmis, în această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Arad.

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