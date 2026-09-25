Codruța Filip și-a refăcut viața după divorț? Artista a vorbit despre noua relație

Codruța Filip și-a refăcut viața după divorț? Artista a vorbit despre noua relație
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Ce a spus Codruța Filip despre o nouă relație /Foto: Instagram
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La începutul acestui an, Codruța Filip și Valentin Sanfira și-au spus „adio”, după opt ani de relație și patru ani de căsnicie. Despărțirea celor doi a venit după o perioadă în care au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea muzicii și încă  nu au dezvăluit motivul real care a dus la ruptura lor. 

După divorț, fiecare și-a continuat viața. Valentin Sanfira a fost văzut de mai multe ori alături de o domnișoară, în timp ce Codruța Filip nu s-a afișat până acum în compania unui alt bărbat. Artista pare să fi pus însă accentul pe propria persoană și pe proiectele profesionale.

Întoarsă de la „Desafio: Aventura”, emisiunea de la PRO TV în care a participat ca și concurentă, Codruța a vorbit recent despre perioada pe care o traversează și despre felul în care se simte după despărțire. Cântăreața susține că este bine din punct de vedere emoțional și că are în jurul său oameni care îi oferă afecțiune și sprijin.

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„Sufletul meu este foarte bine, să știi. Este foarte bine! Da, este vindecat, pentru că nu are de ce să fie supărat. Oameni frumoși am lângă mine, de iubire am parte din toate părțile, sunt bine. Foarte bine”, a povestit Codruța Sanfira pentru Click.ro.

În ceea ce privește posibilitatea de a începe o nouă relație, artista lasă lucrurile să vină natural și spune că nu își pune bariere. Pentru moment, pare să fie mulțumită de viața pe care o are și preferă să se bucure de prezent.

„Nu cred că depinde de mine asta. Toate depind de Dumnezeu și de ceea ce ne oferă El și când ne oferă. Nu impun bariere, nu impun limite. Dacă o să fie, o să fie. Dacă nu, sunt foarte bine așa cum sunt. Mă bucur de prezent!”, a spus cântăreața.

Sursa foto: Social media

Cum își petrece Codruța Filip timpul după despărțire

În ultimele luni, Codruța Filip s-a concentrat foarte mult pe carieră și a recunoscut că programul încărcat nu i-a mai permis să petreacă prea mult timp cu prietenele sale. Chiar și așa, găsește des metode prin care să le aducă un zâmbet pe buze.

„Unele dintre prietenele mele chiar s-au supărat pe mine pentru că n-am mai reușit să-mi fac timp absolut deloc, nici măcar pentru o cafea. Am fost foarte, foarte prinsă. De câteva luni bune am intrat în priză. Dar să știi că este un lucru foarte bun. Mie îmi place foarte mult să muncesc, îmi place ceea ce fac, iubesc muzica. O prietenă foarte bună a zis că-i place foarte mult tarta cu vișine și am zis: «Dacă n-am cum să mă întâlnesc cu ea, măcar să-i gătesc ceva». Și am stat de la 11 noaptea până la 2 dimineața și am făcut două-trei tarte”, a mai spus Codruța Filip.

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