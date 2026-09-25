A venit cu 11.218 de sticle și doze la reciclat! Câți bani a primit după o zi întreagă de muncă

Paweł Mej din Baczków, Polonia, cunoscut pe internet sub numele de „Alergătorul Desculț”, a doborât recent recordul sistemului de depozit-garanție din Polonia. Bărbatul a predat într-o singură zi 11.218 de cutii și sticle. O parte din banii obținuți în acest fel îi va dona școlii locale și pompierilor.

„Alergătorul desculț” a devenit faimos recent nu ca sportiv, ci după ce a doborât recordul polonez în ceea ce privește returnarea ambalajelor cu garanție. Bărbatul a returnat într-o singură zi nu mai puțin de 11.218 de cutii și sticle. A efectuat returnarea la automatul de sticle al magazinului Lidl din Bochnia, Polonia. Procesul a durat aproximativ 10 ore. A început la ora 8:00 dimineața și a terminat înainte de ora 18:00. Paweł Mej a câștigat astfel 5.609 de zloți polonezi – adică 1.282 de euro.

Cum vor fi folosiți banii obținuți de la reciclarea sticlelor

Sportivul a decis că banii vor fi folosiți pentru o cauză nobilă, sau mai bine zis, pentru mai multe cauze. După un scurt calcul matematic, el a hotărât să împartă banii cu ceilalți. 770 de zloți (aproximativ 180 de euro) au fost donați pompierilor voluntari pentru achiziționarea unor echipamente noi. Iar alți 300 de zloți (aproximativ 70 de euro) i-a donat asociației locale a gospodinelor rurale. Bărbatul a cumpărat, de asemenea, 16 mingi de volei și de fotbal, pe care le-a donat Complexului de Școli Comunale din Baczków.

Au mai rămas puțin sub 4.000 de zloți (aproximativ 920 de euro) pe care i-a păstrat pentru el. „Alergătorul desculț” a anunțat că va continua să strângă sticle și cutii pentru a le recicla și pentru a folosi banii pentru donații: „Acum strâng bani să cumpăr o mașină de pompieri”, a spus bărbatul.

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