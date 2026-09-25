Problemă descoperită la unul dintre cele mai populare avioane Airbus! Sunt afectate circa 500 de aeronave

Problemă descoperită la unul dintre cele mai populare avioane Airbus! Sunt afectate circa 500 de aeronave
Ce probleme tehnice au fost găsite la avioane / Sursa foto: Pexels
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Vești importante pentru pasagerii care călătoresc cu unul dintre cele mai populare modele de avioane Airbus. Compania ă a făcut un anunț care vizează sute de aeronave aflate deja în exploatare sau încă în producție. Deși situația este monitorizată îndeaproape, Airbus dă asigurări că zborurile pot continua în condiții normale.

Aproximativ 500 de avioane ar putea fi vizate de această situație. Dintre acestea, circa 250 sunt deja în exploatare, iar alte 250 se află încă în proces de fabricație. Airbus a explicat că a fost identificată o abatere la stratul de protecție aplicat unor componente longitudinale care fac parte din structura fuzelajului.

A321neo este cel mai mare model cu un singur culoar produs de Airbus și unul dintre cele mai utilizate avioane ale companiei. Aeronava poate transporta până la 244 de pasageri și are o autonomie de aproximativ 7.200 de kilometri, fiind folosită de numeroase companii aeriene pentru curse de distanță medie și lungă.

Noua situație apare după ce Airbus s-a confruntat, în decembrie, cu o altă problemă legată de panourile fuzelajului acestui model. Compania încearcă în prezent să își crească producția de aeronave cu un singur culoar, de la aproximativ 60 la 75 de unități lunar.

Sursa foto: Shutterstock

Livrările pentru aeronave vor fi amânate

Deși Airbus susține că avioanele pot continua să opereze în condiții normale, anumite livrări ar putea fi amânate. Compania afirmă că există o soluție pentru remedierea problemei, iar autoritățile europene ar putea solicita oficial efectuarea intervențiilor într-un anumit interval.

Operatorii care folosesc A321neo urmăresc situația îndeaproape. Delta, una dintre companiile care operează acest tip de aeronavă, a transmis că menține legătura cu producătorul și că va respecta recomandările tehnice și eventualele cerințe stabilite de autoritățile de reglementare.

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