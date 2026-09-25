Noua metodă prin care îți poți verifica pensia online. Nu mai trebuie să mergi la Casa de Pensii

Noua metodă prin care îți poți verifica pensia online. Nu mai trebuie să mergi la Casa de Pensii
Românii pot verifica coa pensia online
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Românii care vor să afle cât au contribuit până acum la sistemul de pensii nu mai trebuie să meargă de fiecare dată la ghișee. Informațiile pot fi consultate online, prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice, unde utilizatorii își pot verifica istoricul profesional și datele legate de contribuțiile sociale.

În România sunt înregistrați aproape 4,7 milioane de pensionari, iar numărul persoanelor care se apropie de vârsta pensionării este, la rândul său, de ordinul milioanelor. Pentru aceștia, accesul la informațiile privind contribuțiile și vechimea acumulată poate fi important pentru planificarea perioadei de după încheierea activității profesionale.

Portalul Casei Naționale de Pensii Publice reunește mai multe servicii într-un singur spațiu digital. Cei care au cont pot consulta date referitoare la pensia publică, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale. Printre informațiile disponibile se află și stagiul de cotizare.

Cum poți verifica pensia online pe platformă

Pentru verificarea perioadei lucrate și a contribuțiilor înregistrate, utilizatorii trebuie să intre pe platforma CNPP și să acceseze zona destinată autentificării în spațiul privat. Conectarea se poate face prin datele de acces sau, acolo unde este disponibilă, prin autentificarea rapidă. După logare, pot fi consultate informații despre vechime și istoricul contribuțiilor.

Persoanele care nu au încă un cont trebuie să parcurgă procedura de creare și validare. Cererea poate fi descărcată de pe site-ul instituției și completată cu datele solicitate. Identificarea se poate realiza prin metodele disponibile online sau prin prezentarea la casa teritorială de pensii, cu actul de identitate.

Un cont pe platforma CNPP oferă acces și la alte servicii utile. Utilizatorii pot verifica istoricul contribuțiilor, pot urmări informațiile referitoare la Pilonul II, pot consulta sau descărca talonul de pensie în format electronic și pot transmite cereri online.

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