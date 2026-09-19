Ce se întâmplă cu pensiile militare de la 1 ianuarie! Pensionarii așteaptă decizia

Pensiile militare ar fi trebuit să fie indexate de la 1 ianuarie 2027 cu 12%, însă indexarea se va face cu un procent mai mic, cuprins între 6-8%. Aceeși măsură ar urma să fie aplicată pentru toate categoriile de pensii din România.

După doi ani în care pensiile și salariile din sectoarele publice au fost înghețate, oficialii pregătesc o indexare a veniturilor la începutul anului 2027. Potrivit ultimelor discuții din Guvern, mecanismul de indexare ar urma să fie diferit față de calculele inițiale, din cauza constrângerilor bugetare.

Ce se întâmplă cu pensiile publice și de stat

Mecanismul de indexare anuală se calculează cumulând rata inflației din anul precedent și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru 2027, pensiile ar fi trebuit să fie majorate cu un procent de 12%, însă această creștere bruscă ar destabiliza complet bugetul de stat. Din acest motiv, autoritățile propun o indexare mai mică a pensiilor – estimată acum între 6-8%

Potrivit Legii nr. 223/2015, indexarea pensiilor militare se face cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pensiile militarilor și ale polițiștilor nu au fost indexate din ianuarie 2024. Pe lângă indexarea de la 1 ianuarie 2027, se ia în calcul măsura prin care pensiile militare ar urma să fie actualizate direct, din oficiu, ori de câte ori se majorează solda de grad sau salariul de grad profesional al cadrelor aflate în activitate. Această decizia ar avea ca scop eliminarea inechităților istorice dintre cei pensionați în ani diferiți, dar care au avut aceleași grade și funcții.

Același procent redus ar urma să fie aplicat și pensiilor din sistemul public, însă valoarea finală va fi stabilită abia la finalul anului, când se va vota legea Bugetului de Stat pentru anul viitor. Pentru a înțelege impactul, o indexare de 6-8% ar însemna o creștere de aproximativ 180-240 de lei pentru pe pensie medie de 3.000 de lei.

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