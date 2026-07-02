Florin Prunea și colega de la Dinamo, surprinși în parcare. Hanțu face dezvăluri după 16 ani: “Nu ți-e rușine, ești căsătorit”

În urmă cu 16 ani, imaginile cu o serie de săruturi pătimașe într-o parcare aruncau showbiz-ul în aer. Dacă în fotbalul românesc s-au mai ratat penalty-uri și s-au mai schimbat antrenbori peste noapte, acest episod rămâne nu doar în arhive, ci și în memoria tuturor. Protagoniștii erau nimeni altul decât Florin Prunea, veșnic tânăr, dar mai ales neliniștit și coleguța tinerică de la Dinamo. Nu am putut să nu deschidem albumul cu amintiri. Și ce amintiri! Să facem un scurt throwback al unuia dintre cele mai scandaloase evenimente, care a transformat o banală parcare într-un decor prea fierbinte, chiar și pentru o zi toridă de vară. CANCAN.RO a avut la vremea respectivă imaginile, pe care vi le vom prezenta astăzi din nou și vom rememora povestea milimetric. Galeria foto e de neratat, dar cu mica mențiune că imaginile sunt nerecomandate celor single!

Care este motivul acestui „remember”? E simplu, chiar Florin Prunea ne-a „ridicat-o la fileu”, în momentul în care, prin intermediul unei intervenții telefonice în cadrul unei emisiuni și-a amintit de episodul care a făcut deliciul tuturor.

M-au prins în parcare, CANCAN, să vedeți, că sunt filmat, m-au prins cu fosta secretară a lui Badea, să vezi acolo. M-a sunat Iacob într-o seară și mi-a spus că sunt pe piață poze cu mine, la licitație, un film, când m-au prins atunci. Eu m-am dus la Badea atunci, nu știam cum să-i spun, i-am zis că m-au prins cu secretara lui. I s-au făcut ochii lui Badea bulbuci. Apoi m-am întâlnit și cu nea Romică, tatăl ei, mi-era o rușine, mi-a spus: Te-am văzut, nu ți-e rușine, ești căsătorit, a spus Florin Prunea la Iamsport.

Acum, că ne-am lămurit, putem să parcurgem în epopeea din trecut. Era 2010, o zi de vară caniculară în care nu doar temperaturile ridicate își făceau de cap, ci și focul amorului. La vremea aceea, fostul portar era manager spotriv la Dinamo și era căsătorit cu Lidia, consoarta lui (de care s-a separat de curând pentru Lăcrămioara, dar asta e altă poveste).

Nici actul de căsătorie nu l-a împiedicat pe Prunea să-și dea frâu liber pornirilor, nici vreo posibilă „urecheală” primită de la conducere (deh, HR-ul nu era așa strict pe atunci). Totul s-a consumat între portiere, când credeau că singurii martori ai idilei erau soarele fierbinte și fiorii pasiunii.

Flashback de senzație cu Florin Prunea și amanta tinerică în parcare

La prima vedere, îl observăm pe Florin Prunea ieșind dintr-un restaurant și cuprinde tandru de talie o domnișoară care poartă o rochie cu buline. Apoi a urmat „îmbulinarea” propriu-zisă, după doar câțiva pași făcuți în tandem, către locul unde cei doi aveau parcate mașinile, fostul portat conducând-o pe faimoasa Girela, așa cum își alintă Mercedesul. Pe modelul „Hai în Mercedes, hai în avion și la sutien să-ți bag un milion”, dacă e să cităm din clasici 🤣. Domnișoara nu era vreo figură necunoscută în viața lui Prunea, la vremea aceea. Laura ocupa postul de asistentă a lui Nicolae Badea, fiind și fiica șefului contabil al clubului.

Deci, erau colegi, practic. Odată ajunși în parcare, atenția s-a mutat de pe tabela de marcaj pe scenele desprinse parcă dintr-un scenariu al unui love-story fabulos. Pe scurt, am putea spune că s-a lăsat cu prelungiri, asta pentru că cei doi nu se mai dezlipeau unul de altul. Ba chiar am putea spune că scena merita cu vârf și îndesat premiul pentru „cea mai lungă despărțire”. S-au sărutat o dată. Încă o dată. Și încă o dată, de parcă fiecare „pa, plec” venea la pachet cu un nou bis. La un moment dat, Laura a urcat în mașină, semn că episodul se încheiase. Dar nici vorbă de așa ceva, fostul portar a părut că și-a amintit ceva extrem de important. Atât de important că a scos-o din nou pe Laura din mașină și i-a mai aplicat o rundă de săruturi pătimașe, de zici că scopul lui era să o tocească de-a dreptul pe tânăra asistentă. Și dă-i și pupă, dacă vedeau francezii scenele, erau invidioși. Ce sărut franțuzesc dom’le? Pupăturile apăsate ar trebui redenumite după Prunea. 😂

Credeți că toată povestea a rămas fără urmări? La vremea respectivă, se spunea că Nicolae Badea l-a chemat pe Prunea la birou pentru explicații, iar în club se vorbea inclusiv despre posibilitatea ca oficialul să-și piardă funcția. Motivul? Relația devenise un subiect imposibil de ignorat, mai ales că protagonista era colegă de serviciu, iar Prunea era căsătorit de peste un deceniu. Și ca orice scandal care se respectă, nici „vestiarul” n-a rămas indiferent. Fotbaliștii glumeau pe seama situației, iar ironiile curgeau ca pasele la antrenamnte. Ce a rămas după 16 ani? În primul rând, una dintre cele mai comentate povești mondene din fotbalul românesc, care merită rememorată. Unde mai pui că și Florin Prunea, atunci când face un „trip down memory lane”, pare că-și amintește cu mândrie și amuzament de ale tinereții valuri.

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