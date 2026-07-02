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Cea mai mare reducere din 2026 în LIDL. Produsul ieftinit cu 76% începând de astăzi. Costă doar 1.29 lei

De: Emanuela Cristescu 02/07/2026 | 15:54
Cea mai mare reducere din 2026 în LIDL. Produsul ieftinit cu 76% începând de astăzi. Costă doar 1.29 lei
Cea mai mare reducere din 2026 în LIDL. Produsul ieftinit cu 76% începând de astăzi. Costă doar 1.29 lei
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Lanțul de magazine LIDL le-a pregătit clienților prețuri greu de ignorat. Începând de astăzi, 2 iulie, unul dintre cele mai cumpărate produse s-a ieftinit spectaculos, cu nu mai puțin de 76%, iar oferta are toate șansele să golească rapid rafturile.

Marea surpriză vine la avocado Hass, un produs pe care mulți români îl considerau până acum destul de scump. Dacă până ieri o bucată costa 5,49 lei, acum poate fi cumpărată cu doar 1,29 lei, una dintre cele mai mari reduceri aplicate de LIDL în 2026.

Reduceri masive la LIDL

Însă retailerul nu s-a oprit aici. Promoțiile continuă cu o listă lungă de fructe, legume și produse alimentare care au primit reduceri consistente, chiar în plin sezon de vară. Nectarinele au ajuns la 6,99 lei kilogramul, după ce prețul lor era de 11,99 lei, iar gulia poate fi cumpărată acum cu doar 2,49 lei bucata.

Cea mai mare reducere din 2026 în LIDL. Produsul ieftinit cu 76% începând de astăzi. Costă doar 1.29 lei
Cea mai mare reducere din 2026 în LIDL. Produsul ieftinit cu 76% începând de astăzi. Costă doar 1.29 lei

Și cei care preferă salatele proaspete au motive de bucurie. Mixul de salată cu rădăcină costă 3,99 lei, iar roșiile galbene au coborât la 11,99 lei kilogramul. Printre ofertele zilei se mai regăsesc și caisele, reduse la 8,49 lei kilogramul, dar și grapefruitul roșu, disponibil acum la 5,49 lei.

Nu doar fructele și legumele au primit reduceri consistente. LIDL a inclus în campanie și ciocolata Fin Carré, unul dintre cele mai cumpărate produse din această categorie. Pe lângă prețul redus al unei tablete, clienții beneficiază și de o ofertă suplimentară: la achiziționarea unei ciocolate, a doua este redusă cu 50%.

Cea mai mare reducere din 2026 în LIDL. Produsul ieftinit cu 76% începând de astăzi. Costă doar 1.29 lei
Cea mai mare reducere din 2026 în LIDL. Produsul ieftinit cu 76% începând de astăzi. Costă doar 1.29 lei

Tortul și gustările, mai ieftine ca niciodată

Cei care pregătesc o masă festivă pot profita și de reducerea aplicată tortului Chef Select cu cremă și fructe de pădure. Produsul costă acum 34,99 lei, în loc de 46,99 lei. La promoție au intrat și saleurile cu brânză Snack Day, care pot fi cumpărate cu 5,29 lei, dar și pepenele verde cu puțini sâmburi, disponibil la 4,49 lei kilogramul.

Pentru cei care vor să profite de ofertele anunțate, este recomandat să ajungă cât mai repede în magazine, deoarece promoțiile sunt valabile în limita stocurilor disponibile, iar experiența anilor trecuți arată că produsele cu cele mai mari reduceri dispar rapid de pe rafturi.

VEZI ȘI: Produsul adorat de toți românii, redus la jumătate din preț în LIDL, începând de astăzi. Oferta este valabilă doar 4 zile
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