Medicul stomatolog atacat în cartierul Grigorescu din Cluj a murit. Ce se întâmplă cu Aida, nepoata lui

Medicul stomatolog atacat în cartierul Grigorescu din Cluj a murit. Ce se întâmplă cu Aida, nepoata lui
Nepoata fostului medic stomatolog atacat în Cluj/ sursa foto: colaj CANCAN
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Ștefan Poraczki, un bărbat în vârstă de 77 de ani, a fost atacat în propriul apartament. La două săptămâni distanță s-a stins din viață, în timp ce nepoata sa, atacată și ea, este în continuare internată la secția de Terapie Intensivă. 

Bărbatul atacat în data de 29 septembrie, fost medic stomatolog, a murit la spital. Anunțul a fost făcut chiar de purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Pe de altă parte, nepoata sa Aida, în vârstă de 22 de ani, luptă în continuare pentru viața sa. Este în continuare internată la secția de Terapie Intensivă. Nici până în prezent, autoritățile nu au identificat autorul tragicului incident.

Fostul stomatolog atacat în Cluj a murit

Luni, 12 octombrie, organismul fostului stomatolog în vârstă de 77 de ani a cedat. Ștefan Poraczki se afla pe patul de spital, iar cadrele medicale au încercat să îi trateze rănile pe care le avea la nivelul capului.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj a anunțat marți, 13 octombrie, că nu a mai putut fi salvat. Cu toate acestea, Aida, nepoata acestuia, este stabilizată, dar rămâne în continuare la Terapie Intensivă și este atent monitorizată de medici.

„Din păcate, pacientul în vârstă de 77 de ani, victimă a incidentului violent din data de 29 septembrie 2026, care prezenta plăgi tăiate la nivelul gâtului și multe alte comorbidități, a decedat în cursul zilei de ieri. Pacienta de 22 de ani este stabilizată, rămâne internată pe secția de terapie intensivă pentru monitorizare și tratament de specialitate”, a declarat Dorel Danci, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, pentru monitorulcluj.

Bărbatul a fost atacat în propria locuință

Amintim că în data de 29 septembrie, fostul stomatolog și nepoata acestuia au fost atacați în locuința bărbatului. Tânăra a reușit să iasă din apartament și a sunat la numărul unic de urgență 112. Tânăra a fost găsită pe partea carosabilă, iar apoi echipajele medicale și polițiștii l-au identificat pe bărbat în casă.

Aida ar fi fost lovită în jurul gâtului, iar fostul stomatolog la nivelul capului. Cei doi au fost transportați la spital, însă la două săptămâni distanță bărbatul a murit. Autoritățile nu au reușit deocamdată să identifice atacatorul sau de ce a avut loc tragedia.

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