S-a aflat cauza decesului lui RJ Mitte din Breaking Bad. Modul în care și-a găsit sfârșitul

Moartea actorului RJ Mitte, cunoscut publicului internațional pentru rolul interpretat în celebrul serial „Breaking Bad”, a stârnit un val de reacții în rândul fanilor. Actorul s-a stins din viață pe 12 octombrie 2026, în Texas, la vârsta de numai 34 de ani. Ulterior, reprezentantul său a confirmat cauza decesului, potrivit informațiilor publicate de presa internațională.

RJ Mitte a devenit cunoscut în întreaga lume datorită apariției sale în producția „Breaking Bad”, unul dintre cele mai apreciate seriale de televiziune ale ultimelor decenii. De-a lungul carierei, actorul a reușit să își construiască o identitate profesională proprie, dincolo de personajul care i-a adus celebritatea. În paralel cu activitatea artistică, acesta s-a implicat în proiecte dedicate persoanelor cu dizabilități și promovării egalității de șanse.

Care a fost cauza decesului lui RJ Mitte

Actorul a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală la vârsta de trei ani, o afecțiune neurologică ce poate influența mișcarea, coordonarea și postura. Experiența personală l-a determinat să vorbească în repetate rânduri despre dificultățile întâmpinate de persoanele cu dizabilități, inclusiv despre discriminare și bullying.

În aparițiile sale publice, RJ Mitte a abordat și legătura dintre dizabilitățile fizice și sănătatea mintală, atrăgând atenția asupra presiunilor sociale la care pot fi supuse persoanele care se confruntă cu astfel de provocări. Actorul a susținut că accesul la oportunități egale și acceptarea diferențelor sunt esențiale pentru o societate în care fiecare persoană să își poată valorifica potențialul.

Cauza morții actorului RJ Mitte, cunoscut pentru rolul lui Walter White Jr. din serialul „Breaking Bad”, a fost sinuciderea, potrivit informațiilor confirmate de reprezentantul său pentru revista People. Actorul în vârstă de 34 de ani a fost găsit mort în Texas, pe 12 octombrie 2026.

De asemenea, actorul se pregătea pentru lansarea producției horror „One Eye Open”, programată pentru 16 octombrie. Proiectul urma să ajungă în atenția publicului la doar câteva zile după moartea sa, ceea ce face ca vestea dispariției sale să fie cu atât mai surprinzătoare pentru cei care îi urmăreau activitatea.

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