Veste tragică pentru fanii Breaking Bad! RJ Mitte a murit la 34 de ani

Lumea filmului este în doliu după apariția informațiilor potrivit cărora actorul RJ Mitte, cunoscut publicului internațional pentru interpretarea personajului Walter „Flynn” White Jr. din serialul Breaking Bad, a murit la vârsta de 34 de ani. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, actorul s-ar fi stins din viață în Brownsville, Texas. Vestea este cu atât mai surprinzătoare cu cât acesta și-a construit o carieră solidă în televiziune și cinematografie, devenind, în același timp, o voce importantă în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

RJ Mitte a devenit cunoscut în întreaga lume odată cu lansarea serialului Breaking Bad, producție care a captivat milioane de telespectatori și care este considerată una dintre cele mai influente creații de televiziune ale ultimelor decenii. Actorul l-a interpretat pe fiul protagonistului Walter White, personajul principal al poveștii, care trece de la viața unui profesor de chimie la cea a unui traficant de droguri.

Cum a ajuns RJ Mitte unul dintre actorii cunoscuți din Breaking Bad

Născut pe 21 august 1992, RJ Mitte și-a început parcursul în industria divertismentului prin apariții în producții de televiziune, înainte de a obține rolul care avea să îi schimbe viața profesională. Printre proiectele în care a apărut la începutul carierei se numără „Everybody Hates Chris” și „Hannah Montana”.

Momentul decisiv a venit în 2008, când a fost distribuit în „Breaking Bad”. Avea aproximativ 15 ani la începutul filmărilor și a rămas parte din distribuție până la încheierea serialului, în 2013. Producția AMC, care urmărește transformarea lui Walter White într-un personaj implicat în lumea drogurilor, a devenit un fenomen internațional și a contribuit la consacrarea mai multor actori din distribuție.

După încheierea serialului care l-a consacrat, actorul nu s-a îndepărtat de lumea cinematografiei. Acesta a obținut roluri în mai multe producții, printre care „Switched at Birth”, „Vegas”, „Now Apocalypse” și „Chance”.

În paralel, RJ Mitte a apărut și în filme precum „Time Share”, „Dixieland” și „Westhampton”, demonstrând că își dorește să exploreze personaje și povești diferite de cele care l-au făcut cunoscut publicului larg.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm trecerea tragică în neființă a îndrăgitului actor, filantrop și pasionat militant pentru drepturile persoanelor cu dizabilități RJ Mitte”, a transmis un reprezentant al actorului într-un comunicat.

Serialul Breaking Bad ocupă prima poziție în clasamentul celor mai bune 100 de producții de televiziune ale secolului XXI, realizat de publicația The New York Times. Topul a fost alcătuit pe baza voturilor a 500 de personalități din industria televiziunii, printre care actorii Bryan Cranston, Elisabeth Moss și Jason Bateman, dar și creatorii Damon Lindelof și Noah Hawley. Rezultatul confirmă impactul major pe care serialul semnat de Vince Gilligan l-a avut asupra televiziunii și locul său printre cele mai apreciate producții ale ultimelor decenii.

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