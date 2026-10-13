Doliu în lumea artistică! Lilia Dragneva a murit în urma unui accident rutier

Lilia Dragneva, directoarea Centrului pentru Artă Contemporană, s-a stins din viață în urma unui grav accident rutier în Vaslui. Femeia avea doar 52 de ani, iar pierderea sa a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o.

Accidentul rutier s-a produs în data de 10 octombrie, pe drumul european E581, în județul Vaslui. La volan se afla Lilia Dragneva, directoarea Centrului pentru Artă Contemporană, iar impactul a fost atât de puternic, încât la sosirea echipajelor medicale, acestea au fost nevoite să constate decesul la fața locului. Femeia în vârstă de 52 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un cap de pod. Acum, lumea artistică din Republica Moldova este în doliu, astfel că în mediul online curg mesaje pline de regret.

Lilia Dragneva a murit în urma unui accident rutier

Lilia se afla la volanul autoturismului atunci când a pierdut controlul. Aceasta nu a mai putut frâna și a intrat într-un cap de pod. Impactul i-a fost fatal și a murit pe loc. Alți trei pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Printre persoanele rănite se numără și soția Ministrului Culturii din Republica Moldova. În urma tragediei, autoritățile române fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

„Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile române competente și cu familiile persoanelor afectate, acordând asistența consulară necesară, inclusiv pentru facilitarea procedurilor de repatriere, după caz. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile române”, a transmis MAE din Republica Moldova.

Val de mesaje în urma decesului Liliei Dragneva

Lumea artistică din Republica Moldova este acum în doliu. Cei care au cunoscut-o și apreciat-o pe Lilia Dragneva au scris mesaje emoționante în mediul online.

Mai mult decât atât, colegii Centrului pentru Artă Contemporană au lansat un apel public, în vederea strângerii de fonduri pentru a ajuta familia femeii.

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a directoarei Centrului pentru Artă Contemporană, Lilia Dragneva. Lilia a jucat un rol esențial în comunitatea artistică, a construit punți între oameni, a susținut generații de artiști și a creat un spațiu viu pentru idei. Ca profesoară și mentor, a ghidat tinerii cu neobosită generozitate și dăruire”, au scris reprezentanții Centrului pentru Artă Contemporană în mediul online.

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